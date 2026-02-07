Chicharrones y gambas este domingo: fin al calendario gastronómico previo al Carnaval de Cádiz 2026

Una imagen de la Gambada en el Carnaval de Cádiz 2026.

El calendario de fiestas gastronómicas previas al Carnaval 2026 llega este domingo 8 de febrero a su fin con la celebración de dos eventos en el casco histórico de la ciudad, donde el público asistente podrá degustar ricos manjares y escuchar coplas.

En la plaza de la Catedral desde las 13.30 horas se estrenará la I Chicharronada Popular, organizada por la Asociación Cultural Carnavalesca Los Mocos, en una celebración dedicada a la igualdad. Chicharrones con sabor a Paterna, vino de la tierra y cerveza se repartirán a quienes se acerquen.

No muy lejos, en la peña flamenca La Perla de Cádiz desde las 13.00 se celebrará la Gambada Solidaria, que lleva a su edición número 25 y está organizada por al peña La Tertulia de Doña Frasquita.

Está dedicada a Adela del Moral y los beneficios obtenidos de la venta de los platos de gambas se destinarán a la residencia de ancianos Sor Ángela de la Cruz y a la asociación Mujeres de Acero del barrio de La Viña.

En el transcurso de la Gambada se presentará oficialmente el nuevo coro callejero dirigido por Luis Frade, con autoría de Quique Valdivia: ‘Los matarratas’.

Todo parece indicar que estos eventos no estarán marcados por el mal tiempo, pues según la web de la Agencia Estatal de Meteorología a esas horas no se prevén precipitaciones.