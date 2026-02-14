El Carnaval de Cádiz sale a la luz del sol después de un mes a cubierto

El sol, ese maná del cielo tan preciado y tan añorado en los últimos meses, quiso reaparecer este sábado de Carnaval en Cádiz para acompañar a la coplas. Reacio a brillar en tan desagradable invierno -y durante el mes de concurso oficial-, el astro rey ha lanzado a la calle a miles de gaditanos, incluso a muchos a los que esta fiesta ni les va ni les viene. Daba Igual. El caso era aprovechar que no llovía para escuchar un tango, dar una vuelta o simplemente tomarse una tapa. Eso sí, con una sensación térmica bastante fría debido al cortante aire.

Quienes, con la resaca de la final, se acercaron al centro se encontraron con varias opciones. Los seguidores de las agrupaciones callejeras tenían una cita a las dos de la tarde en la plaza de Oca, un lugar alejado de la vorágine carnavalesca elegido por Manolo Padilla y su hijo, del mismo nombre, para estrenar, en un lugar recogido y coqueto, su romancero 'Doble o nada', en el que el insigne intérprete de voz aterciopelada a la vez que aguardentosa se encargaba de las acciones más peligrosas de una inventada película en la que su progenitor hace de protagonista.

Otra alternativa, la más tradicional, era Su Majestad el Tango. Los coros, en novedosos carruseles, entonaban sus repertorios divididos en dos itinerarios: uno partía de la calle Plocia y el otro de la plaza de la Catedral. Poco antes de las cuatro de la tarde cantaba en Plocia el coro callejero de Luis Frade, 'Los matarratas'. Igualmente se vio por la estatua de Moret al coro callejero de Antonio Procopio, 'Los Gipsy Kay'.

Cerca, en la calle Pelota, junto al Arco del Pópulo daba un pase la chirigota 'Seguimos cayendo mal'. Todo ello en un buen ambiente, sin muchas aglomeraciones, y gracias también a la dispersión de los lugares de cante. En la plaza de Mina, por ejemplo, estaba la comparsa de Chapa y Raúl Cabrera 'El desguace'. En Columela, había ofrecido su repertorio la chirigota callejera 'Los del Manuel Rancés II sin ascensor', con un tipo de egipcios.

No faltó a su cita el III Certamen de romanceros ‘La vuelta al cartelón’, organizado por la AAV Murallas de San Carlos en la plaza de España.

La Batalla de Coplas de las semifinalistas de la categoría de adultos daba lustre, y buen contenido, a la fría pero soleada jornada. Se estrenaba el tablao de la plaza de San Francisco, donde poco antes de las cinco actuaba la chirigota 'Los Robin'. En el Palillero estaba cantando la comparsa 'Los pájaros carpinteros', con 'OBDC, me quedo contigo a la espera'. Por allí andaba igualmente la comparsa de Marta Ortiz 'La camorra'.

En esta misma plaza, sobre las 18.00, actuaba la chirigota 'Los antiguos'. Al lado, en la confluencia de Columela y plaza de las Flores, se producía una mini batalla de coplas de grupos de la cantera. Media hora más tarde ocupaba las escalerillas de la Casa del Carnaval -con su tienda llena de gente comprando recuerdos- la chirigota 'La purga, los que no pasan', de Conil.

A esas horas declamaba sus rimas el politólogo Pablo Simon con su romancero 'El algoritmo', en la calle Solano. Luego trasladó su cartelón a la calle Hospital de Mujeres.

También comenzaba en la peña La Estrella el primero de sus concursos, el de tangos que lleva el nombre de El Tío de la Tiza. En el tablao de Candelaria, plaza en la que mucha gente se agolpaba en las zonas soleadas, cantaba a las cuatro el coro 'Qué pechá de paja'.

Con el avance de la tarde, como es habitual, el ambiente se hizo más juvenil, y las familias se decantaron por ir acercándose hacia San Antonio para presenciar el pregón de Manu Sánchez.

Suspensión de la Batalla de Coplas de agrupaciones infantiles

El fuerte viento obligó a suspender la Batalla de Coplas de agrupaciones infantiles que se tenía que celebrar en el Paseo Marítimo a partir de la una de la tarde en el tramo entre la calle Brasil y el Hotel Playa Victoria sobre dos tarimas. La Delegación de Fiestas indicó a los representantes legales de cada agrupación que cantasen en el lugar que quisieran de la ciudad y que, pese a la suspensión del evento, todas van a seguir percibiendo el dinero estipulado por participar en el mismo.