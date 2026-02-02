Carlos Pérez: "Estos viejos son reacios a los cameos, pero es un placer coincidir con Martínez Ares"

"Muy felices". "Felices antes del pase y felices después del pase". Así han vivido Carlos Pérez y sus 'antiguos' el pase de cuartos de final de la chirigota viñera. "Aunque parezca un tópico típico que se dice, pero es que hemos disfrutado mucho el proceso de la chirigota, porque es que a nosotros nos gusta muchísimo la chirigota y me parece que eso ha sido un punto clave este año", ha valorado el autor al término de su actuación en la cuarta función de la fase.

Un disfrute cuya onda expansiva ha llegado al público presente en el Gran Teatro Falla que ha gozado con la actuación de 'Los antiguos', muy celebrada desde los primeros minutos cuando algunos de los miembros de la comparsa 'Los humanos', con los que han coincidido en el tipo de viejitos salían a escena en vez de los chirigoteros. "Estos viejos son muy reacios a los cameos y a las cosas que son más parecidas al carnaval al moderno que al antiguo, pero era de Dios, ¿no? Coincidir en una noche muy bonita con Antonio (Martínez Ares es un placer", ha explicado Carlos Pérez que también reconoce que en la comparsa tienen "muy buenos amigos" como "Juanín Gamaza, Sehíto, Ramón, Hugo... Son gente que nos reímos muchísimo juntos y cuando se lo hemos dicho, pues del tirón", ha relatado.

Además, el autor se ha mostrado muy satisfecho con las letras que han traído en este pase, con cuplés que "han pegado" y pasodobles defendiendo el Antifaz de Oro para las mujeres y una primera pieza más polémica donde piden "justicia" y reivindican "el orgullo y la dignidad de las personas mayores". "En este grupo no es que seamos mayores, pero sí va para puretitas y nos duelen estas cosas. Sobre todo a ellos, a los que lo han cantado y lo han vivido, les duele muchísimo esta clase de noticias.Y me alegro mucho de que se haya entendido así, como hemos querido", ha valorado.