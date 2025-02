El camarero más viral de Tik Tok debuta con la chirigota del Yuyu en el Falla: "Ponme un colacao"

El estreno de la chirigota de José Guerro, Yuyu, 'Los James Bond que da gloria verlos', no defraudó en la noche del pasado domingo. El chirigotero, tras 15 años fuera de las tablas del Teatro Falla, volvió con fuerza y como si no hubiera pasado el tiempo, con marca propia de la casa, mucho humor y también un lado personal que hizo emotivo este primer pase de estos particulares espías sin licencia para matar en este COAC 2025.

Además, la actuación contó con un 'cameo' sorprendente. Aprovechando el personaje, con la tradicional bebida que siempre pide Bond, y su frase de "melclazo, pero agitado", hizo su aparición estelar antes del popurrí uno de los camareros más virales de las redes sociales: Cristian Ventura, el hostelero sevillano que se ha hecho famoso con las publicaciones de sus especiales servicios en un sinfin de lugares y que comienza con una particular frase: "Con permiso, buenas tardes".

Así se presentó en el escenario y la respuesta de Yuyu no podía ser otra: "Vengo para que me detengan", dijo con arte. Bond le pidió a Ventura "lo de siempre, Martini con Vodka ,melcado pero no agitado, con una aceitunita y un palito a 14 grados centígrados". "De eso no tengo", respondía Ventura. "Po ponme un colacao", contestaba el chirigotero. "¿Calentito o fresquito?", seguían. "Del tiempo", terminaba Yuyu, desatand las risas del respetable. Al final de la actuación, llegó el colacao.

Cristian Ventura

Este hostelero de Dos Hermanas (Sevilla) ha cautivado a millones de seguidores con su frase: “Con permiso, buenas tardes”. Esta frase se ha convertido en su sello personal y, con elegancia y profesionalidad, sirve con destreza en cualquier lugar de Andalucía al ritmo de las canciones de Julio Iglesias o Nino Bravo.

Tras el elegante traje, la bandeja siempre perfectamente sostenida, y la amabilidad de sus palabras, se esconde un joven nazareno que empezó en hostelería con solo 14 años, trabajando en un negocio familiar. Más tarde, y por circunstancias que nunca se quieren vivir, emprendió su propio camino personal. La vida le llevó de Sevilla a Londres y Mallorca, donde empezó toda esta locura que ahora ha generado con su contenido audiovisual.

‘‘Un compañero me dijo que porqué no me grababa para las redes sociales sirviendo a los clientes. Tras una semana le hice caso, y mi primer video obtuvo más de dos millones de interacciones’’, comentaba Cristian a Diario de Sevilla en una entrevista. Su historia siguió y, con ella, sus publicaciones, que cada vez llegaban a más y más interacciones y hasta el Betis le llamó para anunciar sus fichajes.

Ahora, ha debutado en el Teatro Falla y sale "muy contento" de vivir este momento y la experiencia con la chirigota.