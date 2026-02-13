Beatriz Gandullo: "Ha sido muy complicado llegar hasta aquí, la Gran Final"

La concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, que acaba de vivir uno de los Concursos más convulsos de los últimos años, ha llegado a la Gran Final del Falla dispuesta a homenajear a Paco Alba el año que se cumplen 50 años de su fallecimiento. Una suerte de marinera, "que quiere evocar a aquellos Hombres del Mar", de la mítica comparsa de 1965 del poeta conileño. "Con la camiseta típica de marinera, un cinturón recreando la Caleta, y múltiples de detalles de conchas, caracolas, pedrería y otros elementos reciclados como la camisa, redes, retales de macramé ", detalla del disfraz de Jesús Belizón y Sara Romero, de Camerino, Arte y Horrores, que también se ha encargado del maquillaje marinero.

Gandullo ha venido también dispuesta a disfrutar de la gran noche que corona el Concurso Oficial de Agrupaciones, de los más difíciles de los últimos años, "la verdad es que parecía muy complejo llegar hasta aquí, se nos ha hecho muy difícil, no te engaño porque han sido muchas las inclemencias de todo tipo las que han ido sucediendo y que nunca antes se había visto", ha expresado al hilo del trágico accidente de Adamuz, que llevó a suspender la novena sesión del COAC en solidaridad con las víctimas, además de otra jornada de certamen de la cantera suspendida por inclemencias meteorológicas el pasado sábado, en un calendario ya de por sí muy apretado.

Con todo, la edil de Fiestas se manifiesta "muy feliz y agradecida a todo el mundo, ha habido mucha gente trabajando para que hoy llegáramos hasta aquí, así que solo deseo que la gente lo disfrute mucho y, sobre todo, que el tiempo nos deje disfrutar de todo lo que tenemos preparado, es mucho para todos los días que vienen".