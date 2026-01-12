Beatriz Gandullo: "Una empresa está replicando la vara 4 del Falla y estará en muy poco tiempo"

El arreglo de la vara cuatro de la escenografía del Gran Teatro Falla está en marcha y no tardará mucho. La concejala de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, así lo ha afirmado este lunes tras supervisar presencialmente cómo van esos trabajos para subsanar el escollo que supone para los grupos no poder contar con ese elemento para su puesta en escena.

Gandullo ha confirmado que hay una empresa trabajando ya en su arreglo, que tienen que replicarla, hacer una nueva, y que están en proceso del acopio del material pero que estará en poco tiempo, sin cuantificar ese periodo con más concreción. "En cuanto esté instalada lo comunicaremos", ha sentenciado.

La concejala ha precisado que "a todo aquel que ha solicitado el uso de la vara, que no eran muchos, tengo que decirlo, se le ha ido dando respuesta con otras alternativas y otras soluciones para que nadie se vea perjudicado en su estreno".

En cuanto a la polémica surgida en los días previos del inicio del Concurso con los cargos en la regiduría del teatro y que llevó a casi medio centenar de agrupaciones a plantear su renuncia a participar, Gandullo ha resaltado que todo funcionó con normalidad durante el primer día y ha querido agradecer el trabajo que todos los empleados realizan para llevar a cabo a buen término esta labor en el teatro.

"Anoche comenzó el COAC, fuimos todos con mucha ilusión. El equipo está enchufadísimo y todo el mundo trabajó estupendamente bien", ha remarcado la edil, que estuvo también presente durante la función y pudo comprobar in situ que no hubiese complicaciones en el estreno.

Ha añadido que anoche "creo que los grupos hicieron una gran función, todo el mundo salió contento y nos quedan 32 días más". Un largo periodo de esfuerzo para los trabajadores a los que ha querido "darles las gracias, porque sin ese equipo humano, desde el primero que nos recibe en la puerta hasta el último que la cierra, este Concurso no sería posible. Todos son importantes. Mi agradecimiento absoluto".

La primera sesión del Falla transcurrió "con absoluta normalidad. Todo el mundo estuvo a su tiempo, a su hora, no tuvimos ningún incidente, afortunadamente, todo el mundo puso sus cosas como las traía", ha concluido.