La vara 4, el otro escollo del COAC 2026, no estará arreglada para el inicio del Concurso

Esta movida antesala del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 está poniendo en boca de la conversación pública palabras y conceptos escénicos hasta ahora inéditos en el vocabulario propio del certamen de coplas. Así, a regiduría escénica -término que venía con problema, afortunadamente, parece que ya atajado-, también se ha sumado estos días el vocablo vara, para ser más precisos, la vara 4, el otro escollo en el inicio del certamen.

De esta forma, como han informado desde Adelante Izquierda Gaditana, este elemento escenográfico de la tramoya del Gran Teatro Falla se rompió el pasado 13 de diciembre, pero a las agrupaciones participantes no se les comunicó hasta hace apenas un par de días, con lo que no han tenido margen de maniobra para calibrar el impacto de este percance en sus puestas en escenas y decorados.

Este hecho ha sido confirmado este sábado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha aseverado que "se está trabajando en su solución" aunque ha reconocido que dicha vara 4 no estará arreglada y, por tanto, estará inutilizada, para este domingo 11 de enero, que es cuando arranca el certamen.

Desde AIG, David de la Cruz, argumentaba que la pieza rota es "un elemento clave" que permite dotar de profundidad visual y volumen a las puestas en escena, sin embargo, el primer edil ha afirmado que sirve "para colocar adornos extras o respuestos de adorno, era el concepto", precisa, y que los trabajadores "han ido adaptando las soluciones técnicas convenientes" para que el paso de las agrupaciones por las tablas y el Concurso "tengan todas las garantías, como todos los años, de que sea un Concurso muy bueno", ha afirmado.