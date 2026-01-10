AIG achaca el lío con el regidor del COAC 2026 a un "pique" entre las concejalas de Fiestas y Cultura

El portavoz del grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha criticado el "ninguneo y desprecio" del Gobierno de Bruno García hacia las agrupaciones del COAC y el colectivo de artesanos a un día de arrancar el certamen 2026. Así, entre otras cuestiones, el líder de AIG ha hablado de la polémica en torno a la regiduría de escena del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC 2026) que achaca a un "pique" entre las concejalas de Fiestas y Cultura.

El “pique interno” que mantienen Beatriz Gandullo y Maite González “para ver quien manda más” está “perjudicando seriamente” a la ciudad de Cádiz y al Carnaval, ha dicho De la Cruz que también lamenta que "los escasos cambios" que ha realizado el PP en torno al Carnaval de Cádiz sólo hayan servido para “empeorar la fiesta” y son fruto de “la improvisación, la ineficacia y el autoritarismo” tanto de "ambas ediles como del alcalde de Cádiz".

“Qué poquito cariño, qué poquito sentido común y qué poquito trabajo en torno a la fiesta más importante de la ciudad está demostrando este equipo de Gobierno de Bruno García. Un alcalde que, lamentablemente, está más preocupado por salir en los medios de comunicación haciendo un tour por la ciudad llevando un casco de obra que por gestionar y resolver verdaderamente los problemas de los gaditanos y gaditanas”, se queja De la Cruz.

Se suman problemas técnicos

A la situación de la regiduría -más de 40 agrupaciones han amenazado con renunciar al COAC si el técnico de Cultura José Antonio Benavides no se hace cargo de esta función- AIG suma otro obstáculo para los participantes del que se ha sido consciente apenas dos días antes de empezar el COAC.

“Que a dos días de que comience el Concurso del Falla el equipo de Gobierno comunique a las agrupaciones participantes que sus escenografías podrán verse afectadas por no haber resuelto un problema técnico de la tramoya dice mucho del poquito respeto y cariño que Bruno García y sus ediles tienen al Carnaval de Cádiz”, ha explicado De la Cruz sobre la limitación escénica que supone que la vara 4 de la tramoya se encuentre inutilizada, ya que es un elemento clave que permite dotar de profundidad visual y volumen a la puesta en escena.

El líder de la coalición de izquierdas critica que el Gobierno local no haya dado solución a este problema que se produjo el pasado 13 de diciembre, motivo por el cual se canceló la obra teatral La Patética en el Teatro Falla. “En todos estos días que han transcurrido, y con el Concurso de Agrupaciones a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento no ha resuelto este problema técnico, lo que viene a indicar que Bruno García no sabe gestionar y que le importa bien poco la fiesta de los gaditanos y gaditanas, así como la seguridad de las personas participantes en el certamen carnavalesco”.

“Es inadmisible que el equipo de Gobierno del Partido Popular se haya quedado de brazos cruzados y que horas antes del inicio del COAC le pida a las agrupaciones que se busquen la vida y solucionen su puesta en escena como buenamente puedan”. “No se puede tolerar este ninguneo y desprecio hacia los grupos y hacia el colectivo de artesanos y artesanas”, clama De la Cruz.