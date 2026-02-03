La Antifaz de Oro 2026 tras el bonito homenaje de la comparsa 'La jorobadas: "Nunca imaginé que me pudieran dedicar una letra"

El mensaje de la comparsa 'La jorobadas', la de las Niñas de Alcalá, es claro de principio a fin en busca de la igualdad y de denuncia por la carga que siguen llevando las mujeres. El repertorio lo culminan un emocionante final en reconocimiento a las compañeras carnavaleras que ya no son consortes de nadie, porque "ahora la mujeres hacemos Carnaval".

Precisamente a una de ellas le dedicaron el segundo de sus pasodobles. Una bonita letra para Mercedes Lamas, Antifaz de Oro de 2026, la primera mujer que tras Adela del Moral logra este reconocimiento con el galardón que la Asamblea de Antifaces concederá desde este año.

"Nunca jamás en la vida pensé que me pudieran dedicar una letra a mí. Estoy muy emocionada", decía la corista, que fue a saludar a la agrupación tras terminar su actuación. "Imáginate qué locura que me dicen que soy referenta. Yo no soy referenta de nadie pero le alegro que detrás de mi vengan niñas tocando la bandurria como me han comentado. Como están viniendo las mujeres es maravilloso".

La comparsa ha recordado en su letra a Adela del Moral que este sábado tendrá este sábado su estrella en la plaza del Teatro Falla, y Mercedes "como dos pilares para que avancen más compañers". Las comparsistas han defendido la necesidad de las cuotas par que sean posibles ahora mismo estos reconocimientos pero le auguran "una vida corta". Y es que hay "muchas mujeres pisando fuerte y haciendo historia".