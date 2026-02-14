Antonio Martínez Ares: "No creo que Juanma Moreno se esté dando por aludido, como con otras tantas cosas"

Antonio Martínez Ares salía de las tablas muy entusiasmado tras el pase de la Gran Final, ese en el que siempre emplea la fórmula mágica de levantar todas las pasiones y corazones del Falla desde el don de la palabra cantada. Dos letras muy críticas, uno a la polémica de los cribados del cáncer de mama, magistralmente llevado desde la palabra pecho como firme alegato en defensa a la mujer, especialmente las afectadas. "No creo que Juanma Moreno se dé por aludido, como con tantas cosas, ¿sabes?", afirma. Por ello, usa su máximo poder, "las herramientas del Carnaval para decir lo que pienso sobre esto. Porque seguro que nos están viendo hoy muchísimas mujeres que han sido afectadas en este tema, y por eso les mostramos nuestro apoyo y, por supuesto, solidaridad, y es importante decir que cuantos más votos siga manteniendo esta posición política, menos derechos vamos a tener, así que era lógico que le cantara". Por otro lado, "un pasodoble sobre al rey, que ya conocemos de qué a la caradura real, así que poco más que decir". Ni muerto lo quieren, tal y como han cantado.

También ha querido hacer un homenaje especial desde el segundo cuplé a José Luis García Cossío, Selu, "que es un gran amigo, y fíjate que aunque no es mi modalidad, yo lo considero un genio, siempre lo he considerado un genio, y me parecía justo hacerle este homenaje, y en el tema de los cuplés, que no es baladí pero quería hacerlo". Termina diciendo que "como nunca se sabe lo que puede pasar en esta vida, y siendo un genio se ha tenido que ir, pues yo me pongo una rebequita por si acaso también".

Pero más allá del guiño a la rebequita y la marcha de Selu, Martínez Ares asegura que de viejito solo tiene el tipo, que no se va, y que queda Antonio Martínez Ares para rato.