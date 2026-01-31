Andrés Gatica ('Los semicuraos') : "A la gente le ha gustado el pase de cuartos, y eso es lo importante"

Andrés Gatica salía muy contento del pase de cuartos de final tras la actuación de su chirigota 'Los semicuraos', "con buenas sensaciones, a la gente le ha gustado, eso parece, y esto es lo más importante". El grupo ha pegado en las dos letras de pasodoble, la que han dedicado a Cádiz, viejecita, que se muere por dentro por ver a sus hijos partir sin casa y sin trabajo, y al cliché de "flojos" de los carnavaleros, muy bien hilada por el autor al cantar que la única baja es la de la familia o los amigos, porque a currar no les gana nadie para darse de alta de chirigoteros, una letra muy alabada por el componente, "el Sheriff lo sabe hacer muy bien, tiene muy buenas letras, muy buena pluma".

También destaca el veterano chirigotero el buen ambiente del grupo, en un año que por fin han disfrutado en todo momento en los ensayos tras el pasado año tan complicado, y por el que sigue pasando de vez en cuando el Lulu, el viejo amigo de filas, pues este viernes ha protagonizado un cameo convertido en el inspector de este grupo de disfrutones de chiringuito que le han cogido el gusto a estar de baja. "Ha venido de detective", afirma Gatica, "y aunque este año ha podido venir menos, suele venir a vernos".

Un pase con el que esperan seguir curándose entre letras de carnaval, y conseguir el alta de las semifinales.