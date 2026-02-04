Álex 'Peluca' ('Los Amish del mono...'): "Pase quien pase a semifinales no podemos enfadarnos porque el nivel es brutal"

La expectación sigue siendo grande. La ola de 'Los calaítas' les lleva a ser uno de los grandes atractivos del Concurso de Agrupaciones 2026, este año con 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. Su autor, Alejando Pérez 'Peluca' valoraba satisfactoriamente el pase de la chirigota en la penúltima función de cuartos de final. "Estoy contento porque estar aquí hoy es ya para nosotros un premio como está el nivel de chirigotas, que es brutal. Estamos disfrutando de todos los compañeros y pase quien pase a semifinales no podemos enfadarnos, porque el nivel es buenísimo. Quien pase lo tendrá más que merecido", declaraba después de la actuación.

La chirigota sigue contando las peripecias de su viaje desde Wisconsin hacia Cádiz, lo que le obliga a cambiar cada pase varias cuartetas del popurrí, un trabajo añadido para un grupo que no ha parado de cantar desde aquella final de 2025. "Ha sido un trabajo duro. En octubre le dije al grupo que la historia no me cabía en un solo día. Y todos lo aceptaron. Es mucha letra, mucho repertorio, muchas horas de ensayo, aunque también hemos pasado muchas horas de autobuses que se han aprovechado", explica Álex.

Añadió que "sabemos que traer un popurrí cada día no significa que seamos mejor chirigota, porque es algo que ni te exigen ni es puntuable. Simplemente nos apetece hacerlo, algo distinto, con una historia que enganche a la gente. Y ya está. No me encasillo en nada. Cojo la guitarra y hago lo que me apetece y lo que me va saliendo del coco y del corazón".

Preguntado por el estilo de su chirigota, particular, ni clásico ni moderno, Peluca señalaba que "me dicen que si es una comparsa, que si me falta gracia para una chirigota, que los pasodobles son muy largos y reflexivos... Nosotros al final venimos a concursar en chirigota. Yo hago lo que me nace, lo que me apetece hacer, y ya el jurado que lo valore como crea".