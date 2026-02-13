El alcalde de Cádiz: "Intuyo que el año que viene, que es de elecciones, me caerán algunas coplas más"

No han sido pocas las noches en las que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido el palco municipal durante una sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 que este viernes acaricia ya sus postrimerías. No han sido pocas, pero sí han sido escasas las funciones en las que se le ha puesto en el foco de las letras de los carnavaleros.

"No sé medir si se me ha cantando poco, ¿crees que sí?, ¿poco con respecto a quién?", ríe el responsable de la ciudad que acepta que otros líderes políticos han salido más escaldados de los versos envenenados de los autores. "El año que viene, intuyo, que con las elecciones, me caerán algunas coplas más. Pero bueno, yo la verdad que he disfrutado mucho este año y a lo mejor esta misma noche también alguna más me caerá", acepta con deportividad el alcalde.

Un mandatario que ha llegado a la Gran Final disfrazado de chirigotero, de hecho, de una agrupación muy concreta, 'Una chirigota con clase', primer premio de 1996. "Como los años anteriores he venido de Cádiz Fenicia y Cádiz Romana, era muy previsible venir de América y, buscando entre los recuerdos de mi infancia, me acordé de cuando mi amigo Isi me regalaba las cintas de TDK y ahí nos poníamos a grabar las agrupaciones, y una de las que más me marcó fue 'Una chirigota con clase', que tenía yo 16 años y como este año se cumplían 30 años pues digo, qué oportunidad más bonita para homenajearla", reconoce el alcalde que llamó "buscando un poco su permiso" al Love, aunque el tipo "no es prestado no, me lo ha hecho a través de Artifex Luisa Guerrero", informa.

Con todo, el mandatario de San Juan de Dios insiste en que su disfraz "no sólo es un homenaje" a una agrupación, "sino a un tiempo, al de las cintas TDK, al del VHS", explica mostrando físicamente ambas, la cinta de cassette y la de vídeo, que porta como auténticas joyitas de un lugar de su memoria.

Balance del Concurso

Pero pronto lo traemos al presente, a la valoración de un Concurso que no ha estado exento de polémicas y obstáculos. Desde un complicado inicio con un intento de revuelta por problemas en la tramoya, hasta la suspensión de una jornada en señal de luto por el accidente de tren de Adamuz, pasando por el reciente temporal, entre otras visicitudes. "Digamos que todas esas polémicas han sido ajenas al propio Ayuntamiento como tal pero quiero destacar mi gratitud a todos los que en todos los momentos han sabido adaptarse a la situación. Hemos sido capaces unos y otros de sacarlo para adelante. Agradeciendo primero a la cantera, que hizo un esfuerzo primero para adaptarse y luego al romancero que también con el temporal ha hecho un esfuerzo", ha explicado.

Así, ahora lo que tiene Bruno García es "la ilusión" de que el tiempo cambie "y podamos disfrutar de la magia del Carnaval en las calles y pasarlo muy bien". Una fiesta de la que el alcalde refuerza "sus bondades", la principal de ellas, "las coplas". "Las coplas van a estar en la calle y quienes las busquen las van a encontrar", anima a la vez que desanime a los que lleguen con vocación exclusiva de botellón. "Eso no nos gusta, no nos gusta ese tipo de carnaval no respetuoso con las coplas. Abiertamente decimos que nosotros no somos partidarios del botellón, si vienen por eso, preferimos que no vengan", ha dicho.

Torres de un Ironman muy gaditano y De la Cruz de 'Los que ponen la primera piedra'

El resto del equipo de Gobierno y los concejales de la oposición también han acudido a la Gran Final encarnados en diferentes personajes, tipos e ideas no exentos de cierto toque crítico, sobre todo, desde los representantes políticos de la oposición.

Así, el socialista Óscar Torres lucía como un Ironman muy especial que puede con todos los males que le ve a Cádiz, apostando por la mejora de la limpieza o el refuerzo de la Sanidad Pública. Desde Adelante Izquierda Gaditana, los ediles, capitaneados por David de la Cruz, han optado por el tipo de 'Los que ponen la primera piedra, pero solamente la primera piedra' de la chirigota del Gómez; mientras que las concejalas de AIG han llegado al Gran Teatro Falla reivindicando el Cádiz Musulmana que el Partido Popular se ha saltado en su Orgullos@s de Nuestra Historia.

En cuanto a los ediles con responsabilidad de Gobierno, la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha optado por una reinterpretación de 'Los hombres del mar'; Ana Sanjuan por vestirse de la piconera clásica; José Manuel Cossi de bañista; y Carlos Lucero, del pendón de Cádiz, entre otros.