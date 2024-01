Vitote y Miguel Arlandi: "Le cantamos a la Uchi aunque la gente no la conozca y ya no esté"

En la esquinita que hace el Bar Ducal con Virgili, Víctor Jurado Escandón Vitote y Miguel Arlandi, uno de los autores y director de ‘Carnaval, me cago en tus muertos’, recuerdan “la sorpresa” y “la locura” que vivieron el pasado año cuando irrumpieron en el Concurso dando un revolcón a la modalidad que les llevó a la semifinal con su chirigota ‘Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares)’. “La misma línea”, prometen, seguirá su agrupación en esta edición con sus “localismos” y su “carguita” asegurada. “¿Qué es Cádiz y qué es el Carnaval de Cádiz sin carga? Te lo digo, ná”.

–Creo que no cabe duda en que el pasado año fueron la gran sorpresa del Concurso. ¿Sienten este año el peso de las expectativas?

–Víctor Jurado Escandón ‘Vitote’: Si nos lo hubiéramos planteado así, no hubiéramos salido. Además, nuestra única aspiración es llegar a la final de Festival de Benidorm, que allí empezó Julio Iglesias, y que la gente se ría un poquito, que de eso se trata. Pasamos un año muy malo en Cádiz y tenemos un ratito nada más para desahogarnos diciendo lo que queremos y lo aprovechamos.

–¿Cómo vivieron lo del año pasado?

–V. J.: Fue precioso pero lo vivimos con sorpresa, si nosotros no esperábamos ni agradar. Hacemos un humor muy localista y muy perro...

–Miguel Arlandi: A dos semanas del Falla nos estábamos planteando si concursar o no.

–V. J.: Nos gastamos el dinero de la inscripción un día antes en copitas porque no íbamos a salir y al otro día todo el mundo tuvo que poner 20 pavos porque al final decidimos salir.

–¿Seguirán la misma línea de cantar a cosas y gente de Cádiz?

–V. J.: Totalmente, nosotros somos muy localistas porque esto es el Carnaval de Cádiz. El que no entiende o no conoce a alguien, si le gusta, te pregunta, se interesa, que es lo bonito, ¿no? Yo creo que para eso haces todos los años la crítica de lo que pasa en tu tierra, para que la gente sepa lo que pasa de verdad y no lo que se cuenta en los teledarios.

–M. A.: Para mí, básicamente, el Carnaval de Cádiz siempre se ha tratado de cantarle a Cádiz y a sus problemas. El gaditano tenía un altavoz que era el Carnaval y de ahí la típica frase de la gente de fuera de “yo me enamoré de Cádiz porque yo escuchaba cómo le cantaban a la Alameda, a la Caleta...” Si hoy no le cantamos a la Alameda y a la Caleta, ¿cómo la gente se va a enamorar de Cádiz?

–V. J.: Nosotros le cantamos todavía a la Uchi aunque la gente no la conozca y aunque no esté. Porque Cádiz somos los gaditanos. En verdad, playa bonita tiene todo el mundo, catedral tiene todo el mundo, un paseo... Pero lo que a Cádiz la hace Cádiz es el gaditano, y cada vez somos menos. Cádiz es Cádiz por el difunto de Paco, por el Caña, por el Miñoca, por el Willy...

–¿Me cuentan de qué va ‘Carnaval, me cago en tus muertos’ pero sin desvelar mucho?

–V. J.: Nada, te lo vamos a contar todo. Vamos de los que sobrevivieron después del tsunami que va a haber en Cádiz, que tira el Falla, y al tirar el Falla, los chirigoteros que sobrevivimos nos quedamos sin Carnaval... (es mentira, no vamos de eso, pero tú ponlo...)

–M. A.: Lo que sí es verdad es que el nombre es de Paquito del Mentidero. Había dos alternativas, ésta o ‘Los farencos de atotea’, porque él vio a Bienvenido en la azotea de Cajasol y flipó y nos dijo, este año tenemos que ir de los farencos de atotea, de los flamencos de azotea, quería decir ahí... Pero al final, nos quedamos con la otra cosa que dijo, ‘Carnaval, me cago en tus muertos’.

–Paquito se echa en falta tela...

–V. J.: Un montón, a éste le reñía todos los días en el ensayo. Le decía, “tú no eres el director, el director es mi hermano, el orejas, no”. Nosotros lo echamos mucho de menos... Nos cambiamos de local y todo.

–M. A.: Nosotros ensayábamos debajo de su casa y él nos despedía todas las noches. “Orejas, ¿para donde vas” “Para casa” “Po llévate esta”.

–V. J.: Y a mí, “Vitote, ¿has comido?” “No” “Pues cómete esta”... Tú, sabes, siempre caíamos en las mismas para darle vidilla... Así que ya no queríamos estar por allí. Y mira que el hermano que sale con nosotros, bueno este año ha preferido tomárselo de tranquilote, nos decía, que no pasa nada. Pero no teníamos cuerpo, su balconcito arriba de la peña, todavía sus muñequitos colgados...

–Hablaban del hermano de Paco, ¿hay más cambios en el grupo?

–V. J.: Sí, hemos cambiado por motivos de trabajo, algunos, y otros por decisiones que se toman en todos los grupos, que hay momentos duros hasta en las chirigotas, de tener que decirle a un colega, tú no vas a seguir este año, y eso es duro. Como decía el Libi, te dicen que feo es tu niño, y tú dices, es que nació con los forceps, pero te dicen qué mala es tu chirigota y te cagas en sus muertos. Y es verdad, Emilio, llevaba razón... Por eso te digo, es duro... Pero bueno, las nuevas incorporaciones son gente muy punterilla, porque lo que intentamos buscar es que el ensayo sea ameno, que los problemas del trabajo, de casa, de las deudas, de lo que sea, te vaya al ensayo y se te olviden por una horita o horita y pico.

–¿Y la Navidad tan pegada al Concurso os ha afectado?

–V. J.: Sí, porque cantar los pasodobles con los alfajores en la garganta... No veas el trío...

–M. A.: A mí me ha matado.

–V. J.: Miguel trabaja en El Corte Inglés y se ha comido la campañita de Navidad. Éste es el que le ha puesto los reyes a los Reyes. Pero, bueno, al final te acostumbras, empezamos a ensayar el 1 de septiembre y si hubiera sido más tarde pues hubiéramos empezado al final del mes.

–M. A.: Sí, pero también nos ha pasado de “quillo qué bien vamos...” Pues tres días sin vernos. “Qué bien vamos, qué bien vamos...” Que nos hemos quedado ahí, y tenemos ahora metido lo mismo que en noviembre.

–¿Qué esperan del público este año?

–V. J.: Que se lo tomen con la misma filosofía que el año pasado, porque es lo mismo, y que nos perdonen la mitad de las cosas. Y si se ofende alguien, que sea más delgado que yo, que no se ofenda nadie muy fuerte.

–M. A.: Nosotros lo que queremos es disfrutar , la verdad. Y, bueno, llevamos cositas hirientes porque el Carnaval también es eso.

–V. J.: Si al final al que le hace gracia, le hace gracia, y al que se molesta, le molesta, está hecho bien. Yo soy de izquierdas, soy ateo, no soy un bien queda, no he quedado bien ni con mi parienta, vamos, pregúntale a ella...