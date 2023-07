Vera Luque confirma su ausencia en el COAC 2024: "Llegó el momento en el que la obligación superaba a la afición"

“Llegó el momento en el que la obligación superaba a la afición y el Carnaval pasaba a ser una carga en lugar de un disfrute”. El Carnaval de Cádiz 2024 perderá a uno de sus máximos exponentes de los últimos tiempos, un autor que acumuló seis primeros premios en once carnavales, entre 2010 y 2020. José Antonio Vera Luque confirma a Diario de Cádiz su ausencia en la fiesta el próximo año fruto de “una decisión personal, un cúmulo de circunstancias propias, al contrario que en 2019 que el parón fue consensuado en el grupo”.

Tras su última chirigota, 'Frente talibán de la república irreverente de Kadikadistán', semifinalista en 2023, la primera vez que se quedaba fuera de la final en esta modalidad desde 2012, el coplero necesitaba salirse “de ese círculo vicioso de escribir, ensayar, cantar en el Falla y luego todo el año en un autobús. Cuando uno se da cuenta, el Carnaval te ha absorbido mucho y te ha quitado otras cosas. Pesan los años pasados y los que uno tiene ya encima”.

Para este autor gaditano que roza la cincuentena “era hora de apartarse de esa obligatoriedad de salir todos los años y optar por hacerlo cuando uno tenga ganas. Por eso ni anuncio que es una retirada definitiva ni que vaya a volver seguro para 2025. No quiero ser determinante en nada para que luego no me acusen de no cumplir con mi palabra. Eso sí, en cuanto haya ganas, seguro que estaremos de nuevo”.

Cuestionado sobre si en su decisión de descansar ha pesado el hecho de preparar dos agrupaciones en menos de un año, mayo de 2022 y febrero de 2023, la comparsa ‘Los quinquis’ (también fuera de la final) y la citada chirigota del ‘Frente talibán’, Vera Luque aclara que “ya venía arrastrando el hastío y en realidad hacer la comparsa fue un síntoma de querer cambiar la rutina. Es verdad que ha estado todo muy comprimido y lo mismo el ritmo de estos dos concursos sí ha contribuido a acelerar el parón”. “Ya en 2019 faltamos y entonces ya venía cansándome esto”, apunta.

¿Y han influido los dos cajonazos consecutivos? “No, no, para nada. Descansamos en 2019 y veníamos de un primer premio. Al revés, siempre las decepciones nos motivaron más. Lo que te motiva es el cajonazo. Un primer premio supone una presión para igualar el éxito”, explica. El creador de chirigotas como ‘Cumpleaños Infeliz S.A.’, ‘Los que van por derecho’ o ‘Los hinchapelotas’ añade que “sería muy torpe quitarme de en medio por un mosqueo. Si llegamos a ganar más claro hubiese sido el descanso. Yo he estado más veces fuera de la final que dentro, quien piense que es por los dos cajonazos está equivocado”.

Y en esta situación de hastío carnavalesco Vera Luque hace, por último, una reflexión: “Quizás nuestra generación, supongo que por la falta de relevo, ha estado aguantando mucho tiempo. Lo mismo ha llegado la hora de otro tipo de agrupaciones. Lo que he estado haciendo es más natural hacerlo con menos años”.