Vera Luque: "Si digo la verdad recibí el fallo del jurado hasta con alivio"

José Antonio Vera Luque, autor de 'Frente talibán de la República Irreverente de Kadikadistán', acogía este jueves con deportividad el fallo del jurado, aunque ponía encima de la mesa un debate interesante sobre el destino hacia donde se encamina el Carnaval de Cádiz. "Lo primero que quiero es felicitar y dar la enhorabuena a las 13 que han pasado a la final y, especialmente, a los compañeros de la modalidad, espero que disfruten la noche, que nos hagan disfrutar todo lo que puedan y más. Esto es Carnaval, y una sincerísima enhorabuena". "Decir también que el domingo a la una de la tarde estaremos en la escalerilla de Medicina. Es un pasesito que nos gusta. Vamos a echar un rato de categoría. Esos son los dos mensajes más importantes que quiero dar".

Pero ya entrando en materia, se le preguntó por la decisión del jurado de apartarlos de la final pese a ser una chirigota que más contaba no sólo para cantar mañana sino para llevarse el mejor de los premios. "Si te digo la verdad, yo recibí el fallo con alivio, me sentí aliviado cuando no me nombraron. Parece algo raro pero es la realidad. Respiré y casi agradecí que se acabara esto ya. Fíjate dónde llego. Te diría que cuando nosotros hacemos el Congo, después de ganar descansamos, cosa que igual este año podría haber pasado fácilmente. Hemos llegado a un punto en el que tenemos que estar haciendo esto casi por compromiso social, por obligación, en vez de por pasión y por ilusión. Me he tomado el fallo como cuando se acaba un trabajo y ya te puedes ir para casa. A descansar. De esa forma, más o menos, me lo he tomado. No me he mosqueado, no me he enfadado, sino simplemente me han dicho que he llegado hasta aquí".

Vera reflexiona en voz alta sobre la fiesta. "Eso sí, me da pena, amargor, más genérico por el Carnaval que por la chirigota nuestra, que nos vamos a reír mucho este año. Pero me da pena el Carnaval, el cómo está. Ayer salimos a las dos de la mañana de cantar y la plaza de Fragela estaba completamente vacía, sin un alma, y el Mentidero igual. Eso es un síntoma claro de que algo está pasando. Algo funciona mal. Antiguamente eso era un hervidero. Que eso ocurra ahora mismo, que no haya nadie, te da que pensar que algo estamos haciendo mal. Hoy es Carnaval, estoy dando vueltas por Cádiz y veo el mismo ambiente que un 24 de noviembre. Nada te dice que es Carnaval. Ni un papelillo tirado en el suelo. Ni una bombilla. Nada. Esto me preocupa y me da pena. Nosotros hemos vivido esto muchos años, y sabíamos lo especial y lo bullanguero que eran estos días previos. Y eso se ha perdido. Ese es el amargor, hasta lo hablamos antes de que dieran el pase entre nosotros. Esa es mi tristeza, más que el babuchazo. Y no es por haberme quedado fuera, porque con el año del Congo, que ganamos, también tuve esa sensación. Algo pasa. Y me apena", indicó.

Al preguntarle si saldrá el próximo año dijo que "ahora mismo no sé, pero es que ya te digo que hay más circunstancias, inquietudes, y todo no es Carnaval. Decir ahora no salgo más es una tontería, pero lo que nos tiene que despertar lleva tiempo dormido. No lo encontramos en ningún sitio. No veo a la gente de Cádiz entusiasmada porque llegue el Carnaval, buscando telas para los disfraces, poniendo farolillos en los patios, caretas de cartón en las paredes… ahora no hay eso. No veo nada, y eso es preocupante por la fiesta y por la ciudad evidentemente. No sé qué pasará al final, igual tenemos un Carnaval precioso y con mucha gente. Pero hay algo en la atmósfera que no es como antes. Y no es por la edad que yo tengo, porque el fútbol me gustaba y me sigue gustando. Y el cine, me gusta más ahora que hace 20 años. Si algo te gusta te tiene que seguir gustando. Pero eso es una reflexión mía aparte de la decisión del jurado, que asumo su decisión y ya está. Aquí paz y después gloria. Si el año salimos pues será otra historia. Felicidades a los que están y nada más. Pero ese debate del que hablo hay que ponerlo encima de la mesa.