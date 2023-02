Sheriff ('Los del veredicto'): "Me he llevado un palo muy gordo"

"Chungo". Así reconocía estar Juan Manuel Braza Benítez 'Sheriff' esta mañana de jueves tras conocer anoche que su chirigota 'Los del veredicto', no estará el viernes en la Final luchando por los premios. "Me he llevado un palo muy gordo, estaba seguro de pasar", apuntaba, "creo que quizás sea el más grande, me ha dejado tocado, hecho polvo".

Eso sí, el Sheriff quería antes que todo felicitar a los compañeros y a las agrupaciones que sí han entrado "que son buenas, porque este año ha sido un año muy bueno en chirigotas", pero se esperaba también estar entre las cuatro del último día del concurso. "No entiendo. Creo que llevamos una música de pasodoble preciosa, bien cantado y hacemos reír, las dos cosas, buen tipo, no nos hemos equivocado... parece que hay un comodín conmigo o no sé. Ahora mismo no sé cómo sacar una chirigota, para lo que yo entiendo como chirigota", se lamentaba. "Yo soy comercial y en el termómetro de la calle se notaba que gustaba, y en 89 de 90 encuestas estábamos dentro".

El chirigotero señalaba, por otra parte , que "no es momento de plantearse nada, pero ahora mismo no tengo ganas de chirigota, estoy desilusionado". "Nos ha salido un contrato para el viernes por Badajoz y dije que no, pero me ha llamado toda la chirigota para ir y nos pondremos el disfraz". "Me he comido un platito puchero y me he puesto un poquito mejor ahora", bromeaba el gaditano para terminar.

Los otros autores de 'Los del veredicto', Rober Gómez y Juan Pérez, valoraban el pase a través de sus redes sociales. Así, Rober daba igualmente la enhorabuena a las agrupaciones finalistas. "Soy del barrio de Santa María, del Cádiz y de la chirigota del Sheriff, estoy hecho a base de palos", añadía. Juan lamentaba el "doble palazo", ya que también es componente de la comparsa de Jona, 'Los peliculeros', que ha marcado el corte de la final. "Es momento de felicitar a quien sí ha pasado, y de replantearse esto. Viva el Carnaval".