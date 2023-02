COAC 2023 |El regreso de Vera Luque: "La chirigota nos gusta más que la comparsa, aunque también se sufra más"

José Antonio Vera Luque ha regresado como gran talibán de la chirigota, no lo puede remediar. El autor del 'Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán' reconoce que la sensación vivida con la chirigota "es muy distinta que con la comparsa, esto nos gusta más, aunque se sufra más, porque para llegar hasta aquí tienes que buscar el humor y esto no pasa con la comparsa, que expones lo que llevas y listo". Pero alcanzar el chiste es más complejo, dice el chirigotero, "así que cuando llegas y ocurre es muy bonito, te da el subidón. Y definitivamente nos gusta esto", sentencia.

Y aunque "desde arriba es difícil calibrar", es consciente de que ha pegado. "La conexión con el público ha sido muy buena, aunque hasta que no lo ves por la tele no se sabe. Pero se nota, y sobre todo en el popurrí, que parece que ha gustado". Vera Luque confiesa que son tan tiquismiquis que "hemos estado cambiado cosas hasta hace dos semanas. Somos muy pejigueras".

Un regreso a la chirigota en el que se reivindican, y no solo con su modalidad estrella, sino con esos tres cuplés engarzados que ya forman parte del adn de su agrupación, "ya no puedo traer menos o la gente me mata".

También contesta a la letra crítica que han traído contra el estado de la ciudad y sus responsables, "pues yo soy vecino de Cádiz y no me he inventado nada, Cádiz está mal y lleva tiempo así y lo mismo se arregla, pero ahora está así y hay que decirlo". ¿Por qué no?, se cuestiona él mismo, "¿por ideología?, yo no voy a cambiar mis ideales políticos pero hay que decir las cosas y para eso está el Carnaval".