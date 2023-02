COAC 2023| Vera Luque: "Estamos con muchas ganas de chirigota, quedarse en la comparsa no estaba en los planes

–¿Con ganas de volver a la chirigota?

–Sí, claro. Con muchas ganas. Todo esto estaba previsto en los planes, el guion era este, no había otro camino. Lo que hicimos en su momento por mayo formaba parte de la misma rareza del Carnaval 2022. Con los chaquetones la chirigota; y pantalón corto la comparsa.

–¿Pero no se le pasó por la mente quedarse de comparsita?

–No, no. Lo que sí, a lo mejor, cada cuatro o cinco años, si nos da la picá, descansar con la chirigota haciendo una comparsa. Pero haber seguido este año no estaba, había una probabilidad ínfima, casi nula, de que ocurriera.

–¿Qué balance hace de la experiencia?

–Muy bueno. Hemos sacado muchas cosas, hemos aprendido a hacer otro tipo de carnaval, hemos unido gente al grupo muy buena gente y con muchos años de Carnaval que nos sirve para mantener un poco la llama y continuar haciendo piña. Fueron dos días nada más pero creo que nos quedamos con cosas bonitas que nos pasaron dentro del Falla los dos días y con una respuesta popular bastante satisfactoria. Hicimos lo que quisimos hacer, rescatando cosas que quisimos rescatar, salió muy bien y ya está. Luego está el resultado material del concurso, pero bueno eso es secundario y estamos contentos. Si me traslado a hace un año, que fue más o menos cuando nació ‘Los quinquis’, volvería a hacerlo, no nos arrepentimos lo más mínimo.

–Y ahora que ha probado las dos modalidades, ¿qué es más difícil?

–Todo tiene su historia, y evidentemente la comparsa es complicada a la hora de encarar temas nuevos, hacer algo original, porque se han hecho muchas cosas; y también porque el chip lo tenemos puesto en el otro lado. Pero sí es verdad que con la chirigota nosotros estamos hasta última hora dándole vuelta al chiste, a cómo decirlo, a la comedia, a si esto va a resultar o no, si va a causar risa o no ,y esa problemática quizás te la evitas con la comparsa, que tiene un trabajo más de cantar, de ensayar más y de otra forma. Pero con la comparsa no vamos con esa presión de qué va a pasar como digamos esto y no se ría nadie, que es un terror que tenemos lo que vamos allí con ganas de hacer humor. Y en eso te quitas un peso, que es el de hacer reír. No hay una cosa más chunga que contar un chiste y que no se ría nadie.

–Con tan poco tiempo entre un Carnaval y otro, ¿ha sido una ventaja este cambio de chip o le ha cogido desentrenado?

–Por un lado es una de las cosas buenas, que sabiendo que nos íbamos a tener que meter en el taller dos veces en el mismo año por lo menos hacíamos una cosa distinta. Todos los que estuvimos concursando en mayo hemos hecho prácticamente dos agrupaciones en un año, casi un récord y saltando todo el ciclo y plazos establecidos por la cara, y eso es un trabajo complicado. Hacer una comparsa y una chirigota entendíamos que iba a ser menos pesado que dos chirigotas, o dos comparsas o dos coros. Y a pesar de eso hemos estado relajadetes, somos muy futboleros y un Mundial de por medio,... y además los años que vamos cumpliendo, que cada vez ese régimen de lunes a viernes con ensayos de dos horas cuesta más. Y lo que intentamos es optimizar el tiempo y si hay que apretar luego se aprieta. Buscamos el bienestar y el equilibrio a la hora de ensayar y compatibilizarlo con otro tipo de cosas.

Congreso (gaditano) de la Lengua: Arreguindarse Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, Diario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades de la fiesta que desfilarán por estas páginas durante el COAC. En esta ocasión, Vera Luque se decide por “arreguindarse”. “Peaso palabra”, apunta. “Es que yo soy un cagueta para las alturas y padezco de vértigo y mi madre me decía siempre eso de chico en las azoteas, no te vaya arreguindar en el pretil, otra palabra muy típica”. Arreguindarse es colgarse o agarrarse a algo levantando los pies del suelo o también una persona fuertemente.

–El ‘Frente Taliban...’ lo anunciaron en 2022, ¿ha resultado lo que pensaron entonces?

–Tampoco teníamos mucho pero lo que teníamos pensado es lo que ha salido, no ha habido un cambio de planes ni se ha retorcido la historia. Yo es que no soy de tener apalancados pasodobles y cosas; puedo tener ideas apuntadas, de hecho apunto mucho, pero ya cuando se pasan al papel es porque se van a utilizar a corto plazo, porque van a llegar al ensayo en esos días. Me pongo a escribir cuando vamos a empezar a ensayar, y no me puse hasta que íbamos a empezar con el ensayo de los talibanes.

–¿Volverá la cupletina? ¿Qué le parece la tendencia que ya hemos visto en varias agrupaciones este año?

–Todo lo que sea sumar pues bueno es, de hecho he repetido millones de veces que no es algo mío, es algo que se hace en la calle y ya está. No sabemos quien fue el inventor, aunque lo aplicáramos al concurso. Y encantados, creo que hasta el coro, con el de Luis Rivero el primer día. Pienso que cualquier cosa que sea productiva para el concurso y un avance para que al espectador le llame la atención, buena es. Nosotros este año vamos por el mismo camino, no nos podemos tangar que si no me van a decir de todo.

–Le ha tocado cantar al final de la preselección, ¿cómo está viendo el concurso?

–Estoy escuchando cosas sueltas, pero sí que estoy viendo que en chirigotas hay un incremento en el nivel medio, que es una cosa muy buena. No son esos concursos que un día salía el Selu, al otro el Yuyu, el Love, los Carapapas y cada función había una agrupación aspirante al primer premio; pero sí percibo que un porcentaje alto tiene calidad para cuartos y más allá. Una buena noticia para nosotros, para el jurado creo que será un pepino muy grande. Hay un caldo de cultivo importante para que esto vaya incrementándose y la chirigota retome el sitio que tenía hace unos años, que parece que en los últimos años había perdido con la comparsa.

–¿Cómo se imagina la vuelta soñada?

–Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de llegar, cada cosa que vamos terminando te va dando más el subidón, viendo materializado lo que tú tenías pensado. Ahora, aquello es una caja de sorpresa, y lo que tú pensabas que iba a ser un pelotazo, te dan con una babucha en la cara o viceversa, eso es completamente una incógnita a la cual ya estamos acostumbrados después de tantos años. Vamos a por todas, pero es nuestra hábitat y sabemos como esto. Pero tenemos ganas y muy ilusionados.

-Es de los autores más laureados en chirigotas, ¿siente la presión?

-Claro, con la comparsa no teníamos nada que perder, no tenemos que demostrar nada porque nunca hemos ninguna y teníamos ese morbo de la aventura. La chirigota ya sabes el terreno en que estás y lo que la gente espera y esa perspectiva es distinta.