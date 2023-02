Tino Tovar: "La comparsa está más asentada y a medida que vaya cantando gustará más"

Más días de ensayo y menos nervios al no tratarse ya del debut. La fórmula mágica de cualquier agrupación que canta en los cuartos de final. Así lo sentía Tino Tovar al acabar la actuación de su comparsa 'Caminito del Falla'. "La comparsa está más asentada y estoy convencido de que es una comparsa que a medida que vaya cantando irá gustando más", expresaba el coplero.

"Al final los que transmiten las coplas son los intérpretes. Si ellos llegan a la gente es más fácil. Y hoy el grupo ha conectado más con la gente y las letras han llegado más al corazón que en la preselección. He salido contento. Por lo menos hoy he disfrutado un poquito del Concurso", admitía.

El estreno en el Concurso estuvo marcado por el controvertido pasodoble que 'Caminito del Falla' dedicó a Joaquín Quiñones, pregonero del Carnaval 2023. Tovar reconocía que ese día "hubo mucha tensión. No ayudó la situación, los comentarios en el teatro". Precisó sobre aquella letra y su repercusión, bien con la respuesta de Quiñones o con la de otros compañeros, que "cada cual que haga lo suyo y esto es Carnaval. Yo acepto la crítica, no hay más. Es agua pasada y este molino ya no va a mover ese agua".

El autor no dudó en admitir que "de todas maneras la agrupación el primer día no estuvo bien del todo, es verdad, y no cuesta trabajo reconocerlo. Y cuando no estás bien cuesta más enganchar a la gente. Pero bueno, hoy hemos dado un pasito adelante".

El director y escudero de Tovar, Jose Otero, admitía que el grupo tenía "muchas ganas de conectar más con la gente que el primer día y creo que lo hemos conseguido. Parece que costó que la idea entrara a la primera y la letra de marras dejó a la gente un poco descolocada. Eso quedó ahí. La intención era cantar en el escenario lo que pensábamos".

Otero apuntó que "hemos tenido más ensayo para cuartos y además el primer día es de nervios, el tipo recién estrenado que lo mismo te incomoda... son muchas cuestiones. He visto al grupo muy sereno". Con respecto al nivel en la modalidad, el comparsista afirmó que está "muy igualado, sin que ninguna se haya despegado".