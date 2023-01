COAC 2023 | Tino Tovar sobre el pregonero: "Me ha sorprendido la acritud de Joaquín Quiñones hacia los compañeros"

La comparsa de Tino Tovar, 'Caminito del Falla' ha servido la primera polémica del concurso en forma de pasodoble con la letra que ha dedicado al pregonero del Carnaval de Cádiz. Una letra en la que han criticado la actitud de Joaquín Quiñones hacia la dinámica del concurso y especialmente hacia sus compañeros comparsistas.

Tras la actuación de su grupo, el autor decía entre bambalinas que no quería darle recorrido a este tema porque es un pasodoble más, aunque puntualizó que el motivo ha sido que "cuando salió Joaquín Quiñones de pregonero fue una noticia alegre, por su trayectoria, se lo merecía. Pero es un pregonero para todos, y cuando empezó a hacer entrevistas como pregonero me sorprendió la acritud hacia todos los compañeros, me ha decepcionado, de modo que lo que era una noticia alegre se ha tornado en triste, al menos para mí". Por este motivo, añade Tovar "me ha nacido hacerle el pasodoble", para finalmente desearle al pregonero "que disfrute del pregón, y que igualmente lo disfrute el gaditano".

En cuanto al resultado de esta primera puesta en escena de la comparsa en las tablas del Falla reconoce que se ha desquitado porque "me costó conectar con el público con 'La brigada', pero hoy ha sido un día muy bonito". Así que "estoy de bajón tras la euforia, pero muy contento. Creo que la comparsa ha gustado a la gente".