Joaquín Quiñones: "La letra es totalmente respetable, pero me gustaban más 'Los quijotes del sur'"

"Este es el riesgo que se corre al estar en candelero, este año en mi situación de pregonero", comentaba Joaquín Quiñones al acabar la actuación de la comparsa 'Caminito del Falla', de Tino Tovar, que le había cantado un pasodoble afeándole lo crítico que ha sido estos años en sus comentarios sobre el Concurso y especialmente sobre la modalidad de comparsas.

Quiñones admitía que "hay cosas" de la copla en cuestión "que no he entendido, porque yo critico como está el Carnaval actualmente. No me meto con nadie en particular, pero no obstante lo que puedo decir es que a mí me gustaban más 'Los quijotes del sur'. También me tienen que respetar esta opinión. Y esto es 'Los quijotes del sur' 2", en clara alusión al tipo quijotesco que presenta este año Tovar.

El pregonero reconocía que no se esperaba una crítica así después de las letras de homenaje que ha recibido hasta el momento en el Concurso. "Pero si hay una que no lo es, es totalmente respetable, pero igual que me tiene que respetar a mí si hablo de la actual situación de las comparsas. No creo que eso sea para molestarse", destacaba.

El coplero recordó que "siempre he aceptado todas las críticas y no he sido de los que ha contestado cuando se han metido conmigo. Sin embargo yo lo he aceptado y lo sigo aceptando. Por supuesto que la letra es totalmente respetable, faltaría más, pero sigo diciendo que me gustan más 'Los quijotes del sur'".