COAC 2023/ Joaquín Quiñones: "Ser pregonero es el culmen a mi carrera en el Carnaval"

Joaquín Quiñones, pregonero del Carnaval de Cádiz 2023, ha querido ocupar su merecido palco en este primer día de Concurso. Un día doblemente especial, pues se ha enfrentado al primer pasodoble que le viene en este certamen, el de la comparsa Los borracheras, de Francisco José Fernández 'Toté'. "Una letra que ha sido muy bonita, sobre todo por venir de quien viene, del hijo del 'Tojo', un compañero que ya falleció y al que le tenía mucho cariño. Una de las personas más sinceras que he conocido, un hombre con muchas tablas y con una voz muy elegante, lo echo de menos, como a otros cuantos que se me han ido". Así que en cuanto le dijo que este sábado tendría su primera letra "ya no podía faltar, como tampoco va a faltar su padre en mi pregón, en el que estará presente de alguna manera".

Como pregonero, ha añadido, "quiero disfrutar todo lo que pueda, con mi familia, mis nietas, que vendrán al teatro algunos días, que quieren participar del Concurso y también del pregón y de la cabalgata". Y es que para Joaquín Quiñones ser pregonero de su Carnaval supone nada menos que "el culmen de mi carrera, tras 35 años, con todos los galardones que he recibido, ya era culminar la carrera". Aunque asegura que no tenía prisa por serlo, "pues me he considerado pregonero del Carnaval de Cádiz durante 35 años y por toda España".

Y aunque ha ofrecido 14 pregones, doce de ellos en la provincia, serlo de su tierra es "otra dimensión", reconoce, "una responsabilidad, pero lo afronto sereno, sin nervios y solo aspiro a no bajar el listón de mis antecesores de Cádiz, los de aquí, que lo han dejado muy alto". Avanza que ya tiene finiquitado el texto y que ha confirmado sus sospechas en cuanto al ofrecimiento de los numerosos compañeros que quieren participar, que han sido tantos, que incluso ha tenido que dejar algunos fuera. "Y es que siempre he dicho que en el Carnaval me aprecian más de lo que me idolatran como autor, y así se percibe en la reacción, que ha sido como yo esperaba. Me siento muy querido".

Con todo, el pregonero asegura que se le verá por su palco casi todos los días. "Entre venir con la familia y que me han chivado algunas dedicatorias... vendré mucho, no porque tenga mono de teatro", confirma. Quiñones se sincera y asegura que "ya quedé harto de teatro y por eso me retiré. No me gusta lo que hay en la modalidad de comparsa, una cosa es ir con los tiempos y otra es perder la raíz, pues no se puede perder el pasodoble en la comparsa y el cuplé en la chirigota, eso es innegociable".

Así que solo le queda deleitar cada momento de este Concurso y del Carnaval de Cádiz desde una óptica bien distinta, "muy relajado en el palco, porque el mes de concurso yo tenía un entripado que no había veteranía que valiera, echaba toda la carne en el asador en busca del uno, y ser pregonero es disfrutarlo de una forma bien distinta, y es lo que pienso hacer".