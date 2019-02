El Spoticai de Eduardo Bablé

No hace falta que lo diga. Ya le conocemos. "Me confieso melómano", empieza diciendo. A Eduardo Bablé, músico, corista y presentador del COAC, le gusta "toda clase de música y ando siempre enganchado a Radio Clásica y Radio3. A veces, hasta en el teatro. Sí. Yo "ha hecho", lo confieso. Con tanto amor por la música considera que "una lista de diez canciones es ínfima. Sería mejor una de diez cuatrillones como mínimo".

Asegura tener sus preferencias por la música clásica instrumental y vocal. "Y eso sí, pondría en primer lugar toda la obra del dios de la música: Johann Sebastian Bach. Luego iría la música del resto del mundo". Y avisa: "Como ya habrá otros que se dediquen a poner canciones de los ochenta para acá (modernita), yo me voy a tirar más atrás como homenaje a los distintos géneros y épocas (no están todos), sin las cuales no entenderíamos la música que tenemos hoy y que me impactaron de uno u otro modo. Y podrían ser otras".

Entre las elegidas, el Preludio y Fuga BWV539 de Bach le sigue sirviendo "para evadirme de tantos días metidos en el Falla cuando regreso del teatro a casa. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Jajajaja". Cita también de la ópera, "el mejor espectáculo", a la Agitata da due venti, de la obra de Vivaldi Griselda interpretada por Cecilia Bartoli, "mi ídolo femenino, otra diosa para mí". El Claro de Luna de Claude Debussy traslada a Bablé a cuando estudiaba piano y la oyó por primera vez . "Me dije: cuánto y qué hay que sentir para poder componer esto, Dios mío?". Dice que la banda sonora de su vida es Rain Drops Keep Fallin on my head, de la película Dos hombres y un destino. Y tira de su tierra para colocar en la lista a Rocío Jurado interpretando la Canción del Fuego Fatuo de Manuel de Falla.

Seguimos con el arte de la provincia para destacar Como el agua, de Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Asimismo, de sus primeros pasos con los sintetizadores y los music workstations, elige a Computer Love de Kraftwerk en el apartado de música electrónica. En rock sinfónico, Tell Me de Camel, "mi grupo favorito de la adolescencia. Conservo toda su discografía". Y acaba, fusionando bandurria y vanguardia, con The song of japanese autumn, de Yasuo Kuwahara por Quatuor Ambrosius. "Con la Camerata de Plectro A Tempo, la cual dirijo, también interpretamos esta obra pero no estamos en Spotify. (“semos mumalo”). Son obras para conjuntos de plectro (pulso y púa) de un compositor contemporáneo", concluye.