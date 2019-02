El Spoticai de Juan Carlos Aragón

Juan Carlos Aragón tiene tan claro su primer tema en la lista, Te doy una canción de Silvio Rodríguez, que se para a explicar porqué lidera su Spoticai particular: “Confieso que la primera versión que escuché fue la que le hizo Paco Cepero a María Jiménez, y esa versión me condujo a la original. Siempre la vi como la canción de todos los tiempos y la que me hizo ver la canción de autor por encima de todos los géneros”, destaca.

La que ocupa el segundo puesto tiene para él un especial significado. Porque Chan Chan de Compay Segundo “fue la banda sonora de mi boda y mi luna de miel. Es la Cuba más pura”. Bob Dylan, The Beatles o Pink Floyd ocupan sus preferencias en el apartado anglosajón. Hay un apunte francés con Ne me quitte pas y temas en castellano como En el lago, del primer disco de Triana, o Volver a los diecisiete de Violeta Parra.

Aragón aclara que “en otro momento, salvo las tres primeras, a lo mejor te pongo otras 10 distintas. Depende la humedad”.