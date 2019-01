El Spoticai del Canijo

Nuestra sección de Diario del Carnaval solo apta para melómanos suma una nueva lista de grandes canciones gracias a Antonio Pedro Serrano, el Canijo. Se lo piensa pero parece que, en esta ocasión, el autor tiene claro el valor y lo que significan para él las piezas elegidas para su SpotiCai.

"Pueblo blanco, de Serrat, tiene un final de letra estremecedor", cuenta Antonio, que no quiere hacer 'spoiler'. Starting Over siempre le pone melancólico y "Blowing in te wind nos demuestra que da igual no cantar bonito cuando escribes como Bob Dylan". Sobre Pacto entre caballeros, del pregonero Joaquín Sabina, "prefiero no decir la razón de su elección", bromea misterioso.

Las lista del sevillano sigue con Tu frialdad, que "es una demostración de que lo andaluz cuando es puro y mira hacia adelante, está al máximo nivel" . Y luego está How deep is your love, que "es Maricarmen" y Me pica un huevo, de Siniestro Total, "que era sentirme irreverente con 15 años". Además, La cabalgata de las walkirias, recuerda, "es lo que sonaba en mi cabeza cuando iba defender el proyecto fin de carrera", que por cierto aprobó con matrícula de honor.

Bonustrack: En la lista de Antonio Pedro Serrano entra también Érase una mariposa blanca, de Lole y Manuel y que no encontramos en la aplicación. Para el Canijo esta canción es volver "a ir a la playa en el 127 de mi padre escuchando el cassette. Lole y Manuel eran un cuchillo en el corazón".