El Spoticai del Yuyu

José Guerrero 'Yuyu' después de dar a conocer su lista de canciones favoritas a "Soy de los clásicos. Me he quedado en una época dorada de la música, de los 80 para atrás, y escucho poca cosa actual", confiesadespués de dar a conocer su lista de canciones favoritas a Diario del Carnaval . Todas ellas en inglés. ¿Alguna razón?. "Pues no lo sé. No es por ningún odio a lo español ni por una afinidad especial al inglés pero es que tengo pocas reliquias en español", apunta. Aclara además que "tengo también una lista de Spotify con éxitos del pop español pero para mí ninguno entraría en las 10 canciones esenciales".

Empieza con Take the long way home, de Supertramp, en el número 1 de sus preferencias. "Sí porque me parece un pedazo de tema y que se aleja un poquito de lo más comercial de este grupo. Va de menos a más", explica. Over the raimbow (live), de Eric Clapton, es "una versión maravillosa super dulce y melódica" del clásico 'El mago de Oz'. De Highway to Hell, de AC/DC, dice que "me parece una barbaridad y es de las mejores canciones del rock".

Elige de Queen Somebody to love. "Todo el mundo eligiría el Bohemian Rhapsody que es un pedazo de tema, pero para mí esta es de las mejores de Queen". Igualmente, September, de Earth, Wind & Fire, "es música disco en su pleno apogeo". Y Comfortably Numb es "otra auténtica barbaridad mezclando un sonido muy dulce con otro un poco más agresivo y los solos de guitarra son impresionantes".