Le cuesta desconectar del Carnaval, pero Sergio Guillén, uno de los autores de la comparsa de los niños –este año ‘La ciudad de Dios’– nos descubre aquí algo más.

–¿Le gustan los tomates?

–Me encantan, con sal gorda y vinagre.

–¿Y es cocinillas o mejor que le pongan todo por delante?

–La cocina me encanta. Gran experto en arroces y paellas (ríe). Y la decoración es otra de mis aficiones.

–¿Y por qué le dicen El tomate?

–Esa es fácil de acertar. Soy pelirrojo y así coloraíto desde chiquitito.

–Su relación con el deporte ¿es solamente por su trabajo o es usted runner?

–Sí suelo hacer deporte, me gusta mucho, sobre todo el spinning.

–¿La música para usted no es solamente Carnaval?

–No, qué va. La música para mí es una manera de expresarme, es una forma de vida.

–¿Qué compone cuando no escribe para la fiesta gaditana?

–La verdad es que estudio mucho sobre este tema. He hecho desde funky, hasta pop, e incluso una polka, que utilizamos el año pasado en la comparsa ‘Los niños sin nombre’. La compuse para un espectáculo que presenté hace cuatro años, ‘La voz del mundo’.

–¿Un cantante preferido?

–Te podría decir varios, pero te digo Freddy Mercury.

–Su lugar para desconectar es...

–Bueno, nunca desconecto, pero podría ser la Sierra de Cádiz

–Alguna vez lo logrará, ¿no?

–Pues para eso lo que me gusta es perderme solo, irme en soledad a la playa o a caminar.

–Recomiende un lugar para viajar.

–Roma. He ido varias veces y me parece una de los mejores lugares del mundo. He ido a Nueva York, a varias ciudades de Inglaterra o Francia, pero Roma tiene magia. OGranada, también es mágica.