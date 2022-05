'Pipi' Bazalo (comparsa de Tocina): "Por más que lo analizo no me lo explico"

Habían pasado muchas horas desde la lectura del fallo del jurado y Antonio Jesús 'Pipi' Bazalo, autor de la comparsa de Tocina (Sevilla) seguía sin entender lo sucedido. 'La división extranjera' se quedaba fuera de semifinales y, lo que más duele al grupo, en una posición que ni siquiera se acerca a la nota de corte. "Por más que lo analizo no sé en qué hemos fallado y me gustaría que alguien me lo explicara para entenderlo y mejorar", admitía Bazalo. El "palo" ha sido más rotundo aún después de comprobar "cómo nos acogió el público, de pie incluso en el segundo pasodoble" y cómo "para todos los jurados paralelos estábamos entre las comparsas elegidas, pero es que no hemos quedado ni cerca de pasar".

Bazalo reconocía que que la comparsa "está muy tocada" y que él mismo "todavía más porque he hecho 'La división extranjera con mucho cariño, por y para Cádiz, después de decidir no ir a otro Carnaval que a este a pesar de celebrarse en mayo. Que lo hemos hecho con todo el gusto, claro está".

La comparsa de Tocina se lleva una gran decepción después de tres años de éxitos. En su primera aparición en 2018 alcanzó las semifinales y acabó en octava posición con 'Pueblo llano'. Los dos años siguientes se quedó en el corte del pase a semifinales con 'A base de palos' en 2019 y en 2020 con 'Los tocaos del ala'. Y a la cuarta, el disgusto, quedando muy por debajo de sus participaciones precedentes. Recuerda Bazalo que la comparsa fue al Falla "después de cuatro años concursando por Andalucía, cuando nos vimos preparados, después de hervir el puchero a fuego lento".

No queda otra que resignarse "porque es un concurso y hay que aceptarlo", recordando el coplero que "si hasta Paco Alba salió llorando del Falla ¿por qué no nos iba a ocurrir a nosotros?". El sinsabor no les va a quitar la calle. "Para nada, estaremos en Cádiz en la semana de Carnaval como hemos hecho siempre, incluso cuando no veníamos al Concurso", concluía.