Miguel Larrán (Los iluminados): 30 años consecutivos como corista en la final

Estamos ante un hombre récord del Carnaval gaditano. Miguel Larrán, bajo del coro 'Los iluminados', cumplía hoy 30 finales consecutivas. Casi nada. La primera vez fue en 1994 con el Coro de Los Niños en 'Inocente, inocente'. Desde entonces jamás se ha quedado en casa en la gran noche comiendo anacardos, pistachos y gomitas.

Recuerda que en 1992, trabajando en Sevilla, compró una botella de tequila en la Expo y la reservó "para el primer día que llegara a la final". Dicho y hecho. "En un bar donde parábamos los del coro de Los Niños nos la tomamos cuando escuchamos el veredicto del pase a la final", señalaba tras la actuación.

Empezó en 1990 "con Rafael Llompart y Burgar" en 'El castillo de la villa'. Luego, en aquellos coros de jóvenes donde estaba ya escribiendo Juan Carlos Aragón como 'Estamos en Babia'. Después pasó a salir con los Niños, para irse unos años con Julio Pardo, alcanzando su primer triunfo en el 'Buque escuela' (1996), y regresar al coro de Migueles para llevarse otro primero en 'La Máquina' (1998).

En 1999 fichó por el coro de Faly Pastrana y Kiko Zamora 'La cuesta de Jabonería', otro primer premio, y con el mismo grupo sigue en la actualidad, ahora con la etapa de Pedrosa y David Fernández en la autoría. Desde ese 1999 ha obtenido ocho primeros premios más, atesorando -hasta el momento y cuando aún se estaba celebrando la final de 2024- once entorchados.

¿No se cansa? "No, me sirve de terapia. He ido cambiando las causas por las que he salido en Carnaval. Al principio porque estaba en la facultad e hicieron un coro nuevo y me apunté. Con Lali, Rafael Ligero, Juan Carlos Aragón... cantando en la plaza de España", expone. ¿Y ahora? "Curiosamente, al revés que mucha gente, los diez últimos años he vivido el ambiente más sano de mi trayectoria, y el coro me sirve para desconectar del trabajo".

Cuando acabó la actuación de 'Los iluminados' quedaba mucho para que se conociera el fallo del jurado. Preguntado por sus aspiraciones, Larrán contestó que "he vivido tantas veces un palo creyendo que sí, y un éxito creyendo que no, que ya uno no sabe qué va a pasar. Sí te digo que nosotros ensayamos para ganar. Más tarde es cuando te das cuenta de la realidad. De primeras, tu niño siempre es el más bonito del mundo". Por último dijo que espera estar en el Carnaval "algún añito más". La retirada se producirá "cuando ya no me sirva de terapia".