Marta Ortiz y Bea González piden a 'La resbalaera' de Nene Cheza explicaciones por las graves insinuaciones de su pasodoble

"Mi amiga es luchadora..." con esta bonita afirmación la comparsa de Nene Cheza y José Luis Zampaña comenzaba la noche del domingo una letra de pasodoble que pronto se ensució con una acusación de transfobia a una comparsa femenina del Carnaval de Cádiz con autoría de mujer. La pieza de cuartos arrojada con la mano escondida, pues se obvia el nombre de las acusadas, ha servido para que algunos aficionado parezcan señalar a una agrupación muy concreta que no ha tardado en defenderse de la pedrá y del odio del que, de nuevo, han sido receptoras en las redes.

"Mi amiga para la iglesia y la biblia es un maldito veneno (...), para muchos tontos, un travelo sin razón de ser (...), para los borregos sigue siendo un hombre, (...) mi amiga tenía la ilusión de poder cantar en el Falla pero es que una gran poeta tan diva como mezquina no le quiso abrir las puertas en su comparsa femenina, otra vez frustración, desprecio y dolor (...)", viene a cantar la comparsa 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida', abriendo interrogantes y polvareda alrededor de los nombres tanto de la chica trans como de la agrupación que le hizo el desprecio sintiéndose la comparsa de Marta Ortiz aludida por las menciones y avisos que ha recibido de esta letra.

Así, tanto la propia autora como su directora, Beatriz González, han querido certificar que en su comparsa "jamás ha ocurrido tal suceso". Señaladas "por citaciones en redes sociales", las comparsistas que no participan este año en el Concurso se han visto llamadas a salir al paso y explicar que mantienen "el grupo desde el inicio menos tres compañeras, por las que entraron Tania, Rocío y Luisa el pasado año en 'Las Musas', que se mantienen en nuestras filas".

De esta forma, "desde la gravedad de la acusación no aclarada, nos gustaría que la citada agrupación desvelara el nombre y el apellido de esa "poeta diva y mezquina" que protagoniza la causa que hoy ellos defienden, porque nosotras en Cádiz no conocemos a ninguna poeta con esas características", piden las carnavaleras a Nene Cheza, Zampi y los suyos en un comunicado que la propia Bea González ha querido reafirmar y remitir a este periódico entre sorprendida y enfadada por el dardo de 'La resbalaera' que parece dirigido a su comparsa.

"Esperamos que pronto, sino quieren dar el nombre de la poeta, al menos aclaren por favor que no se referían ni a mí ni a mi agrupación, porque sería verdaderamente grave querer lograr la notoriedad que por otros medios no se consigue, tirando basura falsa sobre una mujer para hacerle daño porque sí. Muy muy grave, y muy triste", ha escrito la propia Marta Ortiz, también muy dolida con la letra.

Además, desde la agrupación femenina le piden a la comparsa de Nene Cheza poder saber el nombre de la chica trans protagonista de su pasodoble "para invitarla a pasar toda nuestra semana de carnaval con nosotras, con todo el amor del mundo".

"Si la historia es real, seguro que pronto conocemos esos datos. Y sino lo es, la verdad es que me quedo hasta sin definición para tanta bajeza humana. Qué pena", culminan el comunicado.

Nene Cheza no da declaraciones

Por su parte, este periódico se ha puesto en contacto con Nene Cheza que ha declinado la invitación de aclarar las circunstancias de este pasodoble.

Para el autor de 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida' un pasodoble "gusta o no gusta" pero no necesita de ser explicado y asegura que no va a dar declaraciones sobre este asunto.