Se suman mensajes al 'altar' de Juan Carlos Aragón en la puerta del Falla

"No me imagino un febrero sin el Capitán Veneno?". "¿Por qué te fuiste, Capitán, dejando huérfana a tu Cádiz?. "No lo dejaremos morir"... Son largas cartas, son improvisados pasodobles, son mensajes en una botella rumbo a la eternidad... Son los mensajes que en estos días se han ido acumulando a las puertas del Gran Teatro Falla tras la muerte y el funeral del carnavalero Juan Carlos Aragón.

Ya desde la emocionante despedida del sábado 18 de mayo en el hall del templo de las coplas, fueron algunos espontáneos los que quisieron dejar por escrito sus emociones ante la pérdida del seguidísimo autor que dejaba este mundo un día antes, el mediodía del 17 de mayo, en la Clínica de San Rafael y que desde entonces está recibiendo el cariño y el recuerdo de diferentes personas de distintos puntos de Andalucía y de España.

Con el paso de los días, el altar improvisado ha ido creciendo modestamente y a las flores y folios iniciales se han sumado plumeros, algunas más flores (unas muy bellas rosas blancas), nuevas velas y, más importante, cartas al coplero, algunas anónimas, y otras firmadas como la de Merci González que junto a una imagen de Juan Carlos Aragón metido en el tipo de Capitán Veneno asegura que "el 17 de mayo será una fecha que todo Cádiz recordará entre lágrimas".

También Ray de Jerez utiliza una ilustración donde la silueta de Aragón saludando (esa imagen que hemos visto mil veces reproducida en estos días y que tiene autoría, la de Edu Toledano) en la orilla de la ciudad espera a un barquero de 'La eternidad' para que se lo lleve al otro lado. Junto a la evocadora imagen se pueden leer unos versos, un pasodoble de creación propia en homenaje al creador de 'Los yesterday' que su autor indica que se debe cantar con la música de 'Las noches de Bohemia'.

"Gracias por haber hecho tanto", firma Aitana. "Gracias por el regalo que nos dejas", emociona Luis. "Que Dios te tenga en la gloria, Capitán", desea un creyente anónimo. "Capitán, te escribo en la puerta de nuestro templo, donde tantas veces hemos venerado nuestra libertad para decirte adiós", comienza la misiva de Espe... Desde luego, como también firma Héctor, a Juan Carlos Aragón sus seguidores no lo dejarán morir.