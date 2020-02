Francis Sevilla Pecci, autor del coro ‘Cadiz resiste’, no sólo es un enamorado de la historia en general, sino de la de nuestro Carnaval en particular, así que nos desvela éstas y otras de sus pasiones.

–¿De qué embarcación histórica le hubiera gustado ser capitán?

–De la primera nave fenicia que llegó a Cádiz, pues siempre he tenido la curiosidad por saber cómo era esta tierra en aquel momento, su vegetación, la playa, las dos islas...

–¿Y qué personaje histórico le fascina más?

–Jesucristo. Y mira que no soy creyente, soy ateo, pero me fascina desde la faceta puramente humanista, no religiosa.

–Haciendo un guiño a su empresa, dígame 1 de las 3.000 historias de Cádiz que recomienda.

–Pues estamos muy contentos con lo que hacemos, así que cualquier historia que muestre el Cádiz real, no el de la tele ni el de la promoción turística. Cualquiera que difunda el verdadero carácter de la ciudad, en lo bueno y lo malo.

–En cuanto a lectura, ¿también tira por la novela histórica?

–Soy un lector empedernido y leo todo cuanto cae en mis manos. También me gusta el ensayo pero, efectivamente, la novela histórica es el género que más me gusta. Siempre que sea una buena novela con datos y personajes reales, pues es otra forma de descubrir la historia.

–¿Es usted coleccionista?

–De libretos antiguos de Carnaval. Es que me gusta mucho la historia de Cádiz y la de su Carnaval, que es fundamental conocer y saborear porque nos dice mucho de dónde venimos. Ahora nos ven con adoración, pero no siempre ha sido así. Hay gente que ha sufrido mucho para alcanzar lo que tenemos. Por eso no entiendo que nuestros niños no conozcan nuestra historia.

–¿Qué tipo de música escucha?

–En general, buena música, pero escucho mucho flamenco, otro gran olvidado en esta ciudad.

–¿Qué viaje tiene pendiente?

–Pues quitando Nueva York, cualquier viaje cultural por España, pues tenemos un patrimonio impresionante. Por ejemplo, por las iglesias románicas de Castilla.