David Palomar, María Moreno y Álvaro García, el palco del arte de la Final

En los albores de esta Gran Final del Concurso de Agrupaciones 2022 se ha podido ver un palco platea de arte con el cantaor, y pregonero del Carnaval 2020, David Palomar, la bailaora María Moreno y el músico de estilo urbano Álvaro García, tres artistas de Cádiz, que se reunían con el periodista y Hércules de Oro 2022, Javi Osuna, que han asegurado estar "disfrutando mucho" de la última sesión del Concurso que, recomiendan, "hay que vivir una vez en la vida".

"Yo he llegado a Cádiz hoy mismo y me he venido para acá, vamos, igual que hice el día anterior que me pude venir, que también acudía a una de las preliminares", explica, exultante, María Moreno, que confiesa que ha seguido "con bastante asiduidad" el Concurso de este año, "incluso cuando he estado con compromisos fuera de España". Un certamen que le ha parecido "con mucha calidad" aunque la artista (premios Giraldillo y del Festival de Jerez) no se arruga al confesar que tiene su favorito. "Yo es que soy muy de la agrupación de Manolo Santander y es que ese primer pase, por ejemplo, me ha parecido el momento más mágico del Concurso de este año, la verdad", se moja.

También se echa al ruedo David Palomar que echa "de menos en esta Final a la comparsa de Vera Luque". "Es que llevar 12 cuplés bueno, por los que mataría una chirigota, el estilo que presentaron, el sabor... A mí es que me ha encantado y, a mi juicio, merecían estar", argumenta el artista que, con todo, está deseando escuchar, "a la chirigota de Manolo Santander, por supuesto, de mi barrio,; al Sheriff; a la comparsa 'Los renacidos, que no se puede cantar mejor y a la comparsa de Martínez Ares que siempre da calidad", enumera el músico que también ha agradecido "mucho" un concurso "más cortito".

El músico Álvaro García, por su parte, también tiene a una de sus agrupaciones favoritas fuera de la Final. "A mí me encantaba la comparsa del Jona. Yo creo que 'Los originales' podían haber sido unos buenos finalistas", lamenta el artista que, eso sí, escuchará con mucha atención a 'Los renacidos', "para mí el que se tiene que llevar el primero", se lanza.

Palomar y Moreno, en la próxima programación del Falla

Aprovechando esta reunión de artistas en el Gran Teatro Falla, 'Diario del Carnaval les ha preguntado por sus nuevos proyectos y en sus respuestas nos dejan más de una buena nueva como que tanto María Moreno como David Palomar formarán parte de la nueva programación estable del Gran Teatro Falla.

Así, el cantaor cuenta que, en principio, sus 8 miradas, el que será su próximo disco del que ya conocemos varios adelantos, saldrá a la luz el próximo 16 de septiembre y lo presentará en el Falla "a principios de noviembre". "Pero antes -avisa- se ha cruzado una cosita que no tiene nada que ver con el disco pero que había que sacar antes... De esas cositas que si no se sacan pronto se ponen malas, como el jamón de york".

María Moreno también estará pronto de vuelta a su tierra con propuestas nuevas. De hecho, tiene "una doble cita" con Cádiz. "Estaré ahora este mes en el Festival Cádiz en Danza enseñando un poco de la propuesta que después traeré en noviembre aquí al Teatro Falla", adelanta la bailaora y coreógrafa.

Álvaro García también sorprenderá próximamente con el lanzamiento de un nuevo tema de su próximo proyecto. "El tema se titula Lo que tú haces conmigo y, después, cada mes tenemos previsto ir sacando diferentes temas de lo que será un nuevo trabajo", explica.