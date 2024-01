Coplas a contrarreloj en la ‘Carnavidad’ de Cádiz

“Llegué una tarde al Palillero con bolsas con complementos para la comparsa y me encontré una cola en Sfera, el Cartero Real recibiendo las cartas de los niños y una procesión. Hubo un momento en el que parecía que entraba en un bucle espacio-temporal. Un disparate”. Francisco Javier Ramírez ‘Chato’ ilustra así lo raro que se siente un carnavalero en una ciudad que mezcla tradiciones y con la Navidad pegada al Concurso del Falla, en el que su comparsa, ‘Los fabricantes’, debutará muy pronto: el próximo miércoles día 10. Este autor y otros tres cuyos grupos cantan los dos primeros días nos cuentan cómo han vivido las fiestas navideñas con la mente puesta en el inminente debut, en unas fechas en las que los virus han visitado sus locales de ensayo, dejando mermados a los conjuntos.

La comparsa ‘Vuelve ya el 3x4’ cerrará la función inaugural del martes 9. Uno de sus autores, Rafael María Pastrana, confiesa que cantar ese día ha obligado al grupo a acelerar su puesta a punto. “Teníamos pensadas algunas cosas que no hemos podido hacer por falta de tiempo. Pero bueno, vamos a llegar, que es lo importante”, expone. El coplero habla de una Navidad “que casi no se disfruta y para nosotros es un precarnaval. Como si fuera un trámite porque lo gordo llega ahora. La verdad es que hemos tenido la cabeza más puesta en el Teatro Falla que en la Navidad”, explica.

Cuando el sorteo deparó la ubicación de la comparsa el primer día estaba “sin popurrí”. Así que no hubo más remedio que correr. Y además, algunos componentes han padecido fuertes procesos gripales. “A pesar de todo nos ha quedado una comparsa redondita. Estamos contentos”, señala.

Francisco Javier Ramírez 'Chato'. Autor de la comparsa 'Los fabricantes'. "Yo hubiera puesto siete grupos en cada sesión para despegar un poco el COAC de los Reyes Magos”

También tiene una cita con el Falla el primer día la chirigota del Sheriff ‘El Grinch de Cai’. Uno de sus autores, Rober Gómez, adelanta que el hecho de tener que preparar el pregón del Carnaval de Cádiz 2024 que dará el Sheriff “fue una ventaja en el sentido de que nos obligamos a llegar a la Navidad con el 80 o el 90 por ciento de la chirigota montada. La prisa por el pregón nos venía bien para aligerar”.

Para la chirigota del pregonero la Navidad, en la que se ha hablado más de coplas que de villancicos, “ha sido más frenética para los artesanos, la costurera y las maquilladoras que para nosotros”, pero admite que tras la actuación del martes les quedará “un gran palizón” preparando los siguientes pases y ensayando el pregón. No ha habido mucha gripe entre el grupo, pero sí percances físicos con tiempos de baja prolongados. “En diciembre pocas veces hemos ensayado juntos los 13 componentes”. Pero la chirigota está lista para el debut dentro de dos días. “Vamos a disfrutar a tope de nuestra participación en el Concurso, pero con un ojo puesto en el pregón”, concluye Gómez.

La chirigota ‘Los de la arritmia al 3x4’ se estrenará en el COAC el miércoles 10, en el tercer lugar de la función. Uno de sus autores y director, Pepe Fierro, afirma que “todavía estamos comprando test y medicinas”. Y es que “salvo el bombo y el caja todos los demás hemos caído con Covid o gripe”. No ha sido fácil la Navidad para este grupo que tuvo que interrumpir los ensayos durante tres días seguidos y en otras noches no han podido estar todos en el local. “Veníamos cantando estos últimos años en los últimos días de Concurso y esta vez que cantamos pronto, nos ha azotado la gripe. Menos mal que íbamos adelantados con el repertorio. En Navidad había letras, pero no voces”, apunta el chirigotero entre risas.

Pepe Fierro. Autor y director de la chirigota 'Los de la arritmia al 3x4'. "Salvo el bombo y el caja, todos los demás hemos caído con Covid o gripe, pero nos hemos repuesto”

Señala Pepe Fierro que “ahora mismo estamos entre algodones y con el ‘ay’ en el cuerpo, pero ya repuestos”. La cercanía de su debut en el Falla ha provocado algo inusual en esta agrupación: ensayar el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero. “No nos quedaba otra porque hemos perdido muchos días”, recalca. El Chato, repuesto del shock sufrido en la plaza de El Palillero, reconoce que “hemos tenido que apretar desde que se celebró el sorteo y nos hemos centrado en preparar el repertorio del primer día”, el que ofrecerán el próximo miércoles. La comparsa ‘Los fabricantes’ no ha ensayado el día 5 “porque es sagrado por los niños”, pero sí el día 6.

En el parte médico, un caso de Covid y varias gripes. “Hemos ensayado los 15 a la vez entre diez y quince días, no más”, a lo que hay que añadir complicaciones laborales y compromisos de quienes, mediante las zambombás, “se han buscado la vida”.

Debutar tan pronto tiene una ventaja, a juicio de El Chato: “Podremos preparar el pase de cuartos de final dos semanas”. Pero no es plato de buen gusto hacerlo tan pegado a los Reyes Magos. “Este año, teniendo en cuenta las tempranas fechas, yo hubiera puesto siete agrupaciones en cada sesión en vez de seis y así poder comenzar más tarde y tener un respiro. Pero ya se sabe que donde hay patrón, no manda marinero”, lamenta el autor.

Pese a las apreturas de tiempo y la incidencia de la gripe, las cuatro agrupaciones llegarán al Concurso del Falla, no sin un ímprobo esfuerzo, perfectamente preparadas. Cuando contactamos con Fierro no habían llegado todavía los Reyes Magos, a los que pedía “salud y llegar al Falla en condiciones”.