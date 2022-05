Las semifinales del Concurso de Romanceros arrancan este viernes en el Teatro La Tía Norica

Las semifinales del Concurso Oficial de Romanceros del Carnaval 2022 arrancan este viernes 27 de mayo en el Teatro de Títeres La Tía Norica con la participación de 23 romanceros. Las tres funciones clasificatorias para la final del próximo 2 de junio en el Gran Teatro Falla comenzarán a las 20.00 horas.

La primera sesión comenzará de la mano del romancero ‘Yo soy… tu perro’, de Francisco Marín Malia, seguido de ‘Nole, nole mi Cai’ de Juan Manuel García Barea, ‘El experto’ de Andrés Gómez Marabot e Ignacio Espigado Espejo, ‘Un romancero muy casero’ de Ismael Denís Rodríguez, ‘Er Papi, er poseidón caletero’ de Juan A. García Rodríguez, ‘A mí con ese cuento…’ de Juan Andrades Baro y Begoña Fuentes Gallego, ‘Atracción fatal’ de José M. Luis Martín y Francisco José Michán Quiñones y ‘La increíble historia del hombre con la picha menguante’ de Fernando y Javier Álvarez Saez-Quintanilla.

La segunda función, que se celebra el sábado 28, cuenta con los romanceros ‘Los que vinieron de Wuhan sin saber ni dibuján’ (Manuel Pereira González y Francisco José Butrón Prida), ‘Valle de lágrimas (y sudor, pero sin sangre)’ de Selu Gómez, ‘Sons de amores’ (Juan A. Díaz Valleras y David Rebolo Mesa), ‘La historia verídica pero cierta de Manolo Escobar’ (José Manuel Bravo Rosano), ‘La gorda me da de comer’ (Juan de Dios Ramírez Domínguez), ‘Patri Arcadas’ (Inés Sánchez Pichardo), ‘Déjame que te la chupe’ (José Pereira Marrero) y ‘Ritual satánico de verano’ (David Caro Betanzos).

Finalmente, en la tercera sesión del domingo 29 de mayo participan los romanceros ‘En la inquina te espero’ (Raúl y Álvaro Moreno Gómez), ‘El romance de Fernando VII’ (Manuel Santamaría Barrios), ‘El procrastinador’ (Jesús Moreno Guerrero), ‘Este año, me meto en profundidad’ (Francisco Muñoz Camacho), ‘Ronald Guarron’ (Joaquín Santos Leonés y Rafael Piñeiro González), ‘Si te he visto, ¡¡no me acuerdo!!’ (Francisco Tejero Lacave y Manolo Ponce Calvo) y ‘El rapmancero’ (Daniel Domínguez González).

A la final, que tendrá lugar el 2 de junio en el Gran Teatro Falla, pasarán un máximo de diez romanceros. Tras la finalización de las semifinales se sorteará el orden de actuación, que se comunicará junto con la hora a los finalistas por correo electrónico el 30 de mayo.

Un primer premio de 1.000 euros

Los miembros de la comisión seleccionadora puntuarán a los romanceros considerando el tipo, el romance y la interpretación de 1 a 10 puntos, realizando una valoración en conjunto y global del mismo. En cuanto al premio del cartel, se valorará globalmente teniendo en cuenta su valor estético, su originalidad y su relación con el romance, puntuándose de 1 a 10 puntos. Ambas puntuaciones serán independientes. En caso de empate decidirá la presidencia con su voto de calidad.

En cuanto a los premios, que se darán a conocer al finalizar el concurso tras la deliberación de la comisión seleccionadora, se establece un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 750 euros, un tercer premio de 500 euros, un cuarto premio de 250 euros y un quinto premio de 100 euros. Por su parte, el premio al mejor cartel, que se fallará en las semifinales pero se dará a conocer en la final junto al resto de galardones, está dotado con 400 euros.

Finalmente, las bases especifican también que se penalizará con un año sin participar en el concurso a los no comparecientes en el mismo tras su inscripción, siendo la fecha límite para darse de baja el mismo día del sorteo de las sesiones de semifinales. Asimismo, se penalizará con la disminución de un punto por minuto o fracción de un minuto a aquellos romances que excedan del límite de tiempo de actuación.