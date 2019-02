De una comparsa familiar a una chirigota familiar

Andrés Cruz ha pasado de una comparsa muy familiar a una chirigota también muy familiar. De la comparsa de Jesús Bienvenido, en la que participó por último con 'Los irracionales', a la chirigota de Los Molina, 'Los morosos', "en la que me he encontrado muy cómodo porque son una familia". De hecho, "cuando me lo propusieron me lo pensé, no era cualquier cosa, porque no estaba dispuesto a formar parte de cualquier tipo de ambiente", ha reconocido.

De la competición en la modalidad no quiere ni hablar, "porque no venimos con grandes aspiraciones, sólo con muchas ganas de echar un buen rato y que la gente se divierta y lo pase bien. De hacer un buen pase". Y es que para el chirigotero, que actualmente reside en Chiclana, "la modalidad presenta en general muy buen nivel, no creo en eso que se dice de la crisis de la chirigota. La modalidad se está defendiendo muy bien, y eso que hay grandes ausencias", ha comentado antes de salir a cerrar la función de esta noche.