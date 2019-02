Juan Rivero: "Lo que me quede por escribir es para ellos"

Cuando Juan Rivero Torrejón hacía sus agrupaciones para adultos "nunca los escuchaba aquí, en bambalinas, no me gustaba", dice el histórico autor isleño que, sin embargo, no pierde de vista a sus niños de 'Los de la cantera' durante su pase como invitados en los cuartos de final.

Y es que el chirigotero es el autor del primer premio de la modalidad en infantil, en la que está volcado en los últimos años. "Lo que me quede por escribir es para ellos, lo tengo claro", explica Rivero que asegura que "nunca" regresaría a la competición de adultos aunque la está "siguiendo", asevera, y la ve "fuerte".

"Aunque para fuerte, la cantera, en este último concurso hemos visto cosas impropias de niños de su edad, el futuro de la fiesta está asegurado", se congratula Rivero que el próximo Miércoles de Ceniza despedirá el Carnaval de su tierra, San Fernando, como dios Melkart.

"Mira, si a mis agrupaciones de mayores no las veía aquí y, sin embargo, a los niños sí es porque tengo más confianza en ellos", ha confesado el carnavalero que ha visto a su grupo "disfrutar más que ninguna vez" por lo que, opina, "el público también lo habrá disfrutado".