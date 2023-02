COAC 2023 | Marisa Brihuega (Al-Andalus): "Es muy triste que no conozcamos el nombre de las mujeres andaluzas que han escrito nuestra historia"

El coro Al-Andalus llega de nuevo hoy con un repertorio netamente andalucista bajo la firma de Miguel Ángel García Argüez, el Chapa. Primero con un tango en nombre de todas esas andaluzas que han escrito nuestra historia y que apenas han tenido sitio en ella, y un segundo, al carro al que parecen apuntarse campañas políticas como la del PP. Una letra que Marisa Brihuega defiende de una manera muy pasional y con la que reconoce sentirse muy identificada. "El de las mujeres es de las letras que más me gustan porque como mujer que soy tengo que decir que incluso había algunos que no conocía, y me parece muy triste, mujeres que han luchado y construido nuestra historia y que no las conozcamos", por lo que es muy necesario reivindicarlas, reconoce.

El segundo, "también responde a una realidad muy triste, porque si se subieran a este tren y lo utilizaran bien pues... pero los andaluces no nos sentimos recompensados, o al menos lo veo así. Son muchas las deficiencias, mucho por lo que luchar desde Sevilla y que vemos que no llega".

Y aprovechamos su papel de mujer en el Carnaval, además de hija, madre, hermana y mujer de carnavalero, para cuestionar por este paso firme sobre las tablas, que llegó antes al coro, pero cada vez más contundente para el resto de modalidades, a lo que también se le canta en uno de los cuplés. "Gracias a la vida se está avanzando, luchando y dando pasos muy firmes. Cada año pasos más agigantados para que la mujer esté más integrada en el mundo del Carnaval en las tablas, y es muy importante".

Una experiencia que, además, vive de una forma muy bonita, arropada por todos los suyos en el coro, tras vivirla desde pequeña cuando veía a su padre ahí arriba. "Yo lo estoy viviendo de una manera maravillosa, el año pasado fue el primer año que tuve esta experiencia, salir en Carnaval con mi hermano y mi hijo, y este año mi marido también sale en la orquesta". Y es que, añade, "salir cantando y transmitiendo letras que tanto siento, y que transmito porque soy muy visceral, y encima vivirlo con ellos... es realmente bonito".

En cuanto al coro y la modalidad, Brihuega afirma que "estamos en la pelea, hay muchos grupos buenos, mucha competencia, hay que luchar, pero tenemos un buen repertorio y creo que estamos ahí, nos podemos meter".