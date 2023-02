COAC 2023| Alexis Morantes en el Falla: "Ahora estoy trabajando en un documental de David Bisbal para Movistar Plus"

El director de cine Alexis Morantes, que sigue el concurso "siempre que puedo", se encontraba esta noche en el Teatro Falla para acompañar a la chirigota de su tierra, la del Tini, 'Ahora no me acuerdo del nombre', además de seguir una sesión con alguna joyita como la comparsa del Chapa, 'Los esclavos'.

"He visto la de mi amigo el Yiyo, que ha sido muy bien recibida, y la del Chapa, que me ha gustado muchísimo, pues en cuanto empieza la presentación ya te coge, ya no te suelta, como en una película. Es como una comparsa en tres actos".

Una cinta que atrapa como 'El universo de Oliver', que bajo su dirección ha logrado hacerse con nueve nominaciones para los Premios Carmen que se celebra este sábado en Almería. "Primero voy a Almería el viernes para una mesa redonda de los cinco directores nominados, y ya es todo un honor estar con ellos". Y es que junto a su nombre figuran el de Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Juan Miguel del Castillo y Fernando Franco, "todos grandes directores, es un año muy potente de cine andaluz y hay que celebrarlo, pero también hace más difícil el premio", se sincera. Aunque confía en que "algunos de los actores, todos nominados, o algunos de las categorías técnicas, se lleve alguna alegría".

Morantes acaba de llegar de República Dominicana, de un festival de cine celebrado en Santo Domingo dedicado al cine andaluz, "y 'El Universo de Oliver' se ha estrenado allí y ha cerrado este ciclo". Para el cineasta ha sido muy bonito comprobar cómo nuestro cine "llega de una forma especial a América Latina, no sé si por el acento, o la forma que tenemos de contar las cosas, y como la película se ambienta en los 80, se ven parecidos y se emocionaron".

De Almería también es el protagonista de su próximo documental, David Bisbal, que está haciendo para Movistar Plus. "Es sobre su vida, basado en el concierto por el 20 aniversario y, a partir de ahí, echando la vista atrás. A ver si después puedo convencer a Movistar para hacer uno de Carnaval", dice Morantes, que ha mostrado en más de una ocasión su interés por llevar a cabo este proyecto, en la persona de Juan Carlos Aragón. "Me defino juancarlista y estaría encantado de hacer un documental del Carnaval de Cádiz y del propio Juan Carlos". De hecho, añade, "hice uno de Camarón y si algún personaje se asemeja a él es Juan Carlos, que tuvo todos los factores de Camarón, pues llegó a un género como el Carnaval, lo revolucionó, se convirtió en un rebelde y después tuvo la mala suerte de morir joven, que lo convirtió en un mito. Además, su muerte significo mucho para el Carnaval, con muchas muestras espontáneas de cariño y dejando un vacío muy grande y muy difícil de llenar, por lo que a través de él se podría contar una gran historia del Carnaval. Y sin duda me gustaría contar su historia".