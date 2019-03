El COAC 2019 dice adiós con una amena ceremonia de entrega de premios

El celebérrimo y mediático Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas tiene ya una ceremonia de entrega de premios a la altura de su prestigio. El otrora Homenaje al Comparsista, un acto que estaba "devaluado", como bien se encargó de recordar Eduardo Bablé en el inicio de la gala en el Falla, se convirtió en la noche del martes en un espectáculo ameno y ágil, que se desarrolló por espacio de dos horas y media y que contó con las actuaciones de los cuatro primeros premios de la categoría de adultos. Atrás quedaron la carpa y el Palacio de Congresos, donde muchas agrupaciones plantaban a la organización para no recoger sus galardones entre la desidia y el desacuerdo con el fallo del jurado. Esta vez, gracias a la decisión de incluir en el reglamento del COAC la obligatoriedad de recoger el premio sopena de no cobrar su importe económico, las 45 agrupaciones galardonadas estuvieron representadas. Ni uno de los trofeos entregados se quedará, como antaño, esperando a sus dueños en la Delegación de Fiestas.

Estrenaba la gala el coro 'Los del patio', pletórico de voces como acostumbra. Durante su actuación se repartieron los premios de la modalidad tanto en juveniles como en adultos. Integrantes de los jurados de este año se encargaron durante toda la noche de entregar los trofeos con el plateado logotipo del COAC sobre Teatro Falla. Para sucesivas ediciones convendría ampliar la 'plantilla' de 'entregadores' de premios. Algunos de ellos salieron a escena en varias ocasiones, provocando más de una broma por parte de Bablé.

Llegó el turno de los cuartetos. En el escenario, 'Brigada Amarilla (agüita con nojotro)'. Los de Morera ofrecieron parte de su repertorio y brindaron alguna que otra improvisación entre el distendido ambiente propio de una actuación en el Falla sin la presión añadida del Concurso. El público lo pasó en grande. Como también lo pasaron los premiados de la cantera que subían al escenario y tenían la oportunidad de saludar a sus referentes adultos. Luis Rivero, presidente del jurado en infantiles y juveniles, entregó los trofeos a los cuartetos infantiles que compartieron primer premio: 'Échale una mano a la cantera' y 'Harry Potera y la piedra sofá'. Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, éste con sus dos hijos, salían a escena a recoger el segundo premio por 'Este año nos retiramos'.

Con la 'La maldición de la lapa negra', ganadora en adultos, en el escenario se procedía a la entrega de trofeos en chirigotas. Si los de Cascana cedían el honor de recoger la estatuilla a Paquito del Mentidero y a la madre del recordado Fernando 'Baguetina', Julio Álvarez, director de 'Las cosas del destino', se acompañaba de dos pequeños que lucían el disfraz de la agrupación, El Selu animaba al público a cantar el estribillo de 'Los quemasangre' y Pablo de la Prida y Jesús Benárquez, autores de 'Daddy Cadi', se llevaba una de las ovaciones más largas de la noche. El bloque de chirigotas se cerraba con la interpretación del pasodoble 'Me han dicho que el amarillo'. Manolo Santander pedía al público que se sumara al cante y así lo hizo.

Los premios de comparsas se entregaron con 'Los carnívales' en las tablas. Su autor, Antonio Martínez Ares, pidió el micrófono a Eduardo Bablé para decir unas palabras una vez tuvo en sus manos el trofeo como ganador. "Me alegra que por primera vez se dignifique nuestra fiesta con esta entrega de premios", apuntó. Pero el coplero quiso dejar además un recado pidiendo "a los organizadores" del Concurso que "no improvisen, que esto es más grande que todos nosotros". Ahí quedó el toque de atención poco antes de que, justo a las once de la noche, acabara la nueva gala de entrega de premios del COAC, estrenada con éxito.