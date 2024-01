COAC 2024 'Que ni las hambre las vamo a sentí': Tres 'debutantes' en el cuartito de cabales de la chirigota del Selu

Hay tradiciones y hasta supersticiones que no se olvidan ni después de tres carnavales en reserva (el cigarrito de Manolo el Largo siempre bajo el mismo balcón, la esquinita justa donde arrancar el pasacalles, la copita inicial en el bar de Salvador...), pero también hay novedades, nuevos modos y aire fresco, en el regreso de, quizás, la chirigota más esperada del Carnaval contemporáneo. La chirigota de Selu García Cossío volvía ayer al certamen de coplas con hechuras flamencas y en su cuartito de cabales frente al Oratorio tres debutantes suman su duende al cuadro de ‘Que ni las hambre las vamo a sentí’.

Juan Antonio García Ardentía, Israel Peña Peñita y el guitarrista Ignacio Álvarez comparten la “ilusión” no exenta de “nervios” por su incorporación a, coinciden, “la chirigota” de su “vida”. “No sabes la de noches que yo he visto a esta gente en el sofá de mi casa y he dicho, yo quiero estar ahí..., y aquí estoy”, confiesa el cuartetero y chirigotero de las filas de Vera Luque, que este año descansa. “Y yo también iba a descansar, de verdad que había tomado esa determinación, pero te llama el Selu –“¡a las once de la noche!, que yo le iba a decir, estas no son horas, pero digo, no, no vaya a ser que se arrepienta de contar conmigo”– y “ese tren hay que cogerlo”, como también dice Juan Ardentía.

El chirigotero, que en los últimos tiempos ha militado en la agrupación de Juanlu Cascana, también asegura que “iba a descansar” pero fue la visita de José Luis García Cossío al que era su negocio, Alocado, la que le “trastocó” sus planes. “Yo le dije, un momentito que me está dando una punzá en el pecho, para mí que es un infarto. Y, nada, aquí me ves, como Charles Bronson de joven –ríe– súper feliz de estar con esta gente, vamos, que cada día que iba al ensayo es que no me lo creía, ni me lo creo todavía, hasta que no abran cortinas no me lo voy a creer”, decide.

“Y mira, este es Daniel el Travieso de chico... No, en serio, este es el mejor fichaje, el fichaje estrella de verdad de la chirigota del Selu”, certifica muy en serio Ardentía sobre Ignacio Álvarez, guitarrista flamenco con 40 años de trayectoria en Cádiz, además de consumado carnavalero que ha aportado a las filas de autores desde Juan Carlos Aragón (‘Las ruinas romanas’) a Ripoll y Rosado (‘El bache’), entre otros muchos.

“Yo estoy muy ilusionado porque la chirigota del Selu es la chirigota de mi vida, me he identificado siempre mucho con ellos así que es una alegría grande para mí”, dice el artista al que en los últimos tiempos acompaña al cómico Pepito el Caja y que ha tocado para “creo que todos los cantaores de Cádiz”.

Una trayectoria definitiva para plasmar la idea de Selu García Cossío de ‘Que ni las hambre las vamo a sentí’. “Te puedo decir que es una chirigota muy trabajada, se canta por fandangos, por guajira, por alegrías, por soleá, por martinetes... Y eso no es lo mismo varios tíos a la vez que un cantaor solo. Ha sido difícil y se ha trabajado mucho”, palabras del hombre de la sonanta refrendadas por Ardentía y Peñita. “Se ha trabajado tela, ha sido complicado”, vienen a decir ambos chirigoteros que también aseguran su gusto “por el flamenco”.

El cuartito de cabales ha salido en pasacalles. “Ole tú Selu”. Peñita, Ardentía e Ignacio echan a andar... El debut está cerca.