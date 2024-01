COAC 2024| Luis Ripoll: "No me veo para el escenario, pero para escribir tengo para rato"

Luis Ripoll regresa este año con su comparsa, "la que yo aprendí, la que los maestros me enseñaron", contaba el autor en camerinos mientras se preparaba "Qué bonita es Cádiz". "Me cuesta adaptarme a los nuevos tiempos, pero voy dando mis pinceladitas, aunque mi estilo perdura", explicaba sobre esta nueva agrupación.

Ripoll reconoce que el año pasado, con 'Los telarañas' se llevó un palo al conocer la posición en la que la dejó el jurado. "Fíjate que este año ni le he contado nada en mi casa de lo que estoy haciendo, que a mí siempre me gusta y me pongo a cantar", apuntaba. Pero Luis tiene libreta y boli para mucho tiempo. "Para cantar -en 2023 sí estuvo como componente sobre las tablas- ya me di cuenta el año pasado que hay gente que canta mejor que yo, por lo menos con más fuerza, y aunque el oído sigue ahí yo ya no estoy para ponerme en el escenario, ni por las calles y los tablaos". "Pero escribir sí, escribir tengo para rato", decía minutos antes de bajar al escenario con Juan Ramón Fernández Barberi, coautor de la música y director.

"El grupo suena", decía seguro el gaditano autor de 'Los golfos', que hablaba sobre las aspiraciones en el concurso comenta: "El que no venga con aspiraciones de llegar a los máximo que no venga, como dice el Gago", bromeaba