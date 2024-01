COAC 2024| Germán García Rendón: "Necesitaba reconectar con mi verdad, donde me lleve eso, pues ya no depende de mí"

¿Cómo se siente uno después de un striptease emocional como el que ofrece 'Donde fuimos felices? "Vaciado". Germán García Rendón, feliz y agotado, con una tranquila sonrisa de medio lado, no oculta que ha "llorado mucho" durante "todo el día de ayer y todo el día de hoy" para poder poner esta noche de 23 de enero sobre escena su comparsa de este año.

Y es que se las trae exponerse con un repertorio lleno de "verdad" y de "amor" a la fiesta de febrero en el que García Rendón nos enseña los mecanismos de sus propia cabeza, sus monstruos y su luz. "Necesitaba reconectar con mi verdad, ya donde me lleve eso, pues no depende de mí". Porque, ¿se puede llegar con una verdad a la Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz?....

"Yo no te voy a mentir, evidentemente, me gustaría quitarme la espinita, por mí y por el grupo, que ha trabajado muchísimo. Porque eso lo tenía claro, o hacía esto con los míos o con un grupo totalmente nuevo. Pero, como te digo, adonde lleguemos eso sí que no depende de mí. Lo que dependía de mí era hacer algo lo más honesto posible y eso sí puedo decir que lo he hecho", explica con los sentimientos "a flor de piel" al término de su actuación.

Emociones propias pero también ajenas porque, si otro objetivo persigue este 'Donde fuimos felices' "también conectar con otras personas, que se puedan sentir identificadas con lo que contamos", narra el comparsista que se convierte en la voz de una generación por momentos perdida, por momentos en el centro del universo. La generación bisagra entre el antiguo y el nuevo mundo. La de la ansiedad, la de la nostalgia. "Yo ahora sólo me siento vaciado", repite, "pero feliz".