Germán Rendón: "“Necesitaba cambiar. Estaba perdido en cuanto a mi manera de hacer Carnaval”

–El debut se su comparsa se ha hecho esperar, pero al fin llegó el día.

–Pues sí. A mí me hubiera gustado cantar antes. Hay gente que le gusta, a mí no. Cantar al principio te deja preparar mejor los siguientes pases. Una vez que cantemos ya el Concurso vuela. Esta vez he llegado con más letras a preliminares que nunca. Se ha prolongado la preliminar para que haya menos grupos en cada sesión y parece más largo aún. Se ha hecho con buena intención, pero yo creo que la agrupación que no interese a las diez no va a interesar a las once ni a ninguna hora. Al final es cuestión de atractivos de las agrupaciones.

–’Donde fuimos felices’ suena a nostalgia, parece evocador.

–Es evocador por las connotaciones que tiene volver con antiguos componentes de la comparsa. Por volver a un concepto anterior. El nombre es evocador, pero no tiene nada que ver con la idea de la comparsa. Juega con el doble sentido. De cuando éramos más jóvenes, teníamos mucha ilusión y todo nos parecía nuevo.

–Cuál es la causa del cambio de grupo, después de salir con componentes tan veteranos como Lali o Pacoli.

–Era una necesidad de reencontrarme conmigo mismo como autor. Estoy muy agradecido a los grupos de estos años que me han enriquecido mucho y han supuesto para mí una experiencia brutal. Y que han confiado ciegamente en mí. El cambio ha sido de una manera natural y amistosa. No tiene que ver con ellos. Es una cuestión mía porque me encontraba muy perdido en cuanto a mi manera de hacer Carnaval. Me estaba estandarizando y muchas veces cuando uno entra en un bucle, aunque el grupo no sea el causante, sí que necesita reiniciarse y contagiarse de energía nueva. De gente que no hubiera conseguido muchos premios, que le quedara mucho por hacer. Más amoldada a mi manera de cantar.

–Cuántos permanecen del año pasado y cuántos recupera de la etapa OBDC.

–Del año pasado, quitándome a mí, permanecen tres. El resto es nuevo, con algunos repescados de antiguas comparsas mías.

–¿Qué balance hace de ‘Los trampucheros’?

–Yo hago buen balance. Hicimos una comparsa condicionada por el Carnaval de verano en muy poco tiempo que nos dejó muy tocados a nivel presupuestario. Tuvimos que adaptar mucho la idea al presupuesto. Hice una comparsa totalmente clásica, que no es mi registro, pero me quité esa espina porque no se podía hacer con mejor grupo: Pacoli, Lali, Bubu... Eso es un privilegio que no todo el mundo tiene la suerte de disfrutar. Me quedo con ese regusto antes de resetear completamente la manera de hacer Carnaval. Quedé satisfecho con el Concurso, quedando cerca de la final. Hubiera sido un broche bonito entrar en la final para cerrar la etapa con ese grupo, pero no pudo ser.

–Después de varios años, no ha alcanzado la final. ¿Es algo que le preocupa?, ¿le condiciona a la hora de crear o de seguir en el Concurso?, ¿por qué cree que no le ha llegado aún la hora?

–No me obsesiona, pero sí que sería un reconocimiento bonito por la trayectoria. No solo por mí, sobre todo por la comparsa. Sí que es verdad que los tiempos han cambiado mucho. Y en la época que estamos viviendo ahora, de transición entre generaciones, de una mentalidad aperturista, más abierta hacia el cambio, a los autores y autoras, afortunada y merecidamente, les están dando esa confianza que no nos dieron a nosotros. Hablamos mucho de eso, no lo vamos a negar. Estuvimos muchos años picando piedra y nos dejaban en posiciones irrelevantes. Pero bueno, eso no es impedimento para que sigamos haciendo Carnaval. Cuando llegue el premio, será un momento muy bonito porque trabajado y sufrido estará.

–Sobre el Concurso se debate cada año. El sentir general, sobre todo de los que participan, es que hay que darle una vuelta. ¿Cuál es su opinión y qué espera de este nuevo equipo de Gobierno con el Carnaval?

–No tengo una opinión formada porque cuándo se pregunta ‘bueno, y qué hacemos’ ahí es donde viene el gran vacío, el gran problema. Lo que está claro es que hay algo que no funciona y a los autores nos preocupa. Vemos que hay gente que sigue al Carnaval que poco a poco se va desenganchando. Y creo que eso es un síntoma muy gráfico de la situación que estamos viviendo. No conozco la solución, pero sí sé que algo hay que hacer. Del equipo de Gobierno espero que no se demore hasta septiembre para celebrar reuniones en las que se aporten soluciones. Que en septiembre ya no da tiempo de nada. Le vamos a dar el voto de confianza porque acaban de llegar. Con el anterior equipo de Gobierno tuvimos ese problema de llegar a último momento y no poder cambiar nada. Cuando termine el Carnaval, que estaremos calentitos, será el mejor momento para reflexionar sobre el futuro del Concurso.