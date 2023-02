Germán Rendón reivindica a Aurelio Real y Pepito Martínez

Un homenaje de la comparsa 'Los trampucheros' a Joaquín Quiñones, sirvió además para reivindicar a los músicos que acompañaron en su trayectoria carnavalesca al pregonero del Carnaval 2023, especialmente a Pepito Martínez y Aurelio Real. "Se me clava en el alma que Cádiz no paga con el mismo premio", en referencia al pregón, clamaba el pasodoble escrito por Germán García Rendón.

El autor de 'Los trampucheros' al acabar la actuación quiso aclarar que "ni mucho menos es una crítica a Quiñones, y eso se deja claro al principio del pasodoble. Es un autor eterno, un referente para muchos carnavaleros. A muchos nos despertó la vocación de ser comparsista. Es merecidísimo el pregón y eso está fuera de toda duda. Y así lo queremos reconocer".

Añadía Germán García que "lo que pasa es que es verdad que Cádiz manda al olvido muchas veces a músicos como Pepito o Aurelio, que han sido referentes en el Carnaval. Aurelio se fue y no tuvo un reconocimiento de la afición ni de las instituciones. Con Pepito todavía estamos a tiempo. Y una de mis ideas era que Pepito pudiera escuchar el pasodoble en el Falla y que se sintiera querido", comentaba respecto al gran músico del Carnaval que acompañó a la comparsa en esta penúltima sesión de preliminares.

El coplero insistía en que la letra a los músicos del Carnaval está hecha "desde el corazón y la admiración profunda, y por supuesto sin querer infravalorar la figura de Quiñones".

Sobre la idea y el repertorio de 'Los trampucheros', una comparsa de corte clásico con pasodoble setentero, Germán reconocía que "me he adaptado al grupo que tengo. Con este conjunto no puedo hacer las comparsas que hacía antes, porque chocarían la idea y el repertorio. Pero es también una manera de enriquecerme y no perder el contacto con la raíz, y creo que eso es importante. La trayectoria de un autor es larga y debe probar varios sabores", concluyó.