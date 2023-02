COAC 2023: Todos los detalles del tipo y la escenografía de 'Los del veredicto'

El San Pedro más gaditano aparece en las puertas del cielo con 'Los del veredicto'. Ya se nota a primera vista, con el San Perico -un nombre más de Cádiz- en la aureola, pero los detalles de este tipo que aluden a lo gaditano y a la ciudad son muchos más.

Así lo explican desde Ras Escenografías, que han llevado el diseño y dirección artística del vestuario, complementos y escenografía y con los que hay además un gran equipo de profesionales implicados que forman un auténtico dream team: con Camerino de Artes y Horrores, de Sara Romero, en las pelucas y maquillaje; con Ale Mariño en la realización de complementos del vestuario; y con Charro Barroso en la confección del disfraz.

"Cuando el Sheriff -con el que llevan unos 26 años trabajando- nos vino con la idea de 'Los del veredicto' quería un San Pedro muy gaditano después de un tipo como el de 'Los caraduras', que fue un despliegue total", empezaba a desgranar Antonio Quintana, que junto a Ricardo Lores son las caras de Ras. "Y la primera premisa que ponerle San Perico, para hablar en nuestro idioma", que se ha reflejado en esa aureola "que ha quedado muy curiosa".

Y como San Pedro era pescador, aquí también lo es, con una red, una caballa y unas viyuelas que en este caso se han sustituido por sus llaves y unos pies sobredimensionados con las sandalias también de su oficio. En el cuello llevan colgadas otras dos, de oro y plata, las del cielo y el infierno y en el corazón algo que no podía faltar. "El Sheriff tiene la superstición de llevar el escudo del Cádiz y como sabemos lo importante que es le hemos dado una vueltecita y está en una cerradura en su corazón", cuenta Antonio. Todo con un "toquecito hipster en el pelo y las barbas, para que no fuera el típico viejo si no más moderno".

Un telón que huele a Cádiz

Pero el olor a Cádiz llega a su máximo en un impresionante y teatral telón, aunque no se aprecie en la primera mirada. La escenografía sitúa a 'Los del veredicto' a los pies de la puerta del cielo, con una profundidad que se forma con dos telones, "porque el del suelo también está pintado como uno, con lo que es doble profundidad".

Y aunque no sea una puerta de la Caleta, "no queríamos que fuera tan evidente", todo evoca a Cádiz, enumera Antonio mientras lo desvela. El interior de las columnas son como las de la Catedral, las escaleras son como las que dan acceso a cada una de las zonas del Falla; las balaustradas, las de la Alameda; los arcos de debajo de éstas los del Arco del Pópulo y las rejas similares a las de la antigua Escuela de Artes y Oficios del Callejón del Tinte. "Todos son señales". El trabajo de Ras se completa con el detector de maldades y las puerta del infierno, que se ha llevado parte del protagonismo, al dar paso a los distintos cuarteteros que han hecho del demonio en los pases de la chirigota.

Este año, como apunta Antonio, Ras se encarga sólo de la chirigota de 'Los del veredicto' en el concurso. Y es que "los proyectos de Carnaval lo trabajamos como cualquier otro proyecto y necesitamos tiempo para desarrollarlo y la libertad de poder hacer nuestro trabajo porque somos responsables de la imagen visual de la chirigota".

Con tiempo todos los proyectos son estudiables para estos profesionales gaditanos, pero están comprometidos con el Museo del Carnaval con la empresa Cultural Media, para el que están realizando el revestimiento, mobiliario y decoración interior y "otros trabajos que no podemos decir por los compromisos de confidencialidad hasta que no se estrenan".

Como se puede ver en sus redes sociales, entre sus últimos proyectos ha estado el Museo de Victorio & Lucchino en Palma del Río, el Micológico de Monesterio (Badajoz) o para la película 'El lobo feroz', que se rodó en los antiguos talleres Velasco a los que Ras le dio vida, donde tiene lugar el secuestro de la trama.