COAC 2022: Las claves de la segunda preliminar

El Gran Teatro Falla vivió este martes una segunda función del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas que cumplió con las expectativas creadas en torno a dos agrupaciones, la chirigota 'Los Paco Alga' y la comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar'.

Por un lado, la chirigota del Barrio se reafirmó en las buenas sensaciones mostradas en el año 2020 con 'Los genis de Cádiz'. Por el otro, la comparsa de Piru y Tomate dieron un salto en el apartado interpretativo con un grupo más maduro.

Del resto de la noche, también fueron reseñables las actuaciones de las comparsas 'We can do... Carnaval' y 'La quemaera'.