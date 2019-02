Luis Rivero: "Me he implicado mucho con la comparsa"

"Me he implicado mucho con la comparsa, bastante", explicaba antes de salir a escena Luis Rivero. El autor gaditano , que este año no concursa con su coro, "ha podido estar más presente" con su comparsa de Alcalá de Guardaira, 'La tierra prometida', que quiere repertir su pase a cuartos.

"Es la idea más mía que nunca", decía Rivero, que lleva varios años colaborando con el grupo y compone con Juan Manuel Moreno Gandul. "Estamos ilusionados con lo que llevamos pero primero hay que cantar", aseguraba en camerinos esta noche.

El Carnaval 2019, que se lo ha tomado de descanso con su coro en el concurso, no tendrá mucho de relax en la fiesta. Rivero ha sido presidente del jurado de infantiles y juveniles y pregonará el Carnaval de Arcos el 24 de febrero, una cita en la que contará con su grupo.

Además, preparan una antología para cantar con el coro en la calle durante la semana de la fiesta. Han estrenado un logo que recoge los nueve coros que ha llevado al Falla y están haciendo su propia batea.