Antonio Domínguez ('Los desgraciaítos'): "Creo que cada chirigota puede hacer reír de la manera que quiera"

Antonio Domínguez, autor de la chirigota 'To me pasa a mí, los desgraciaítos' tiene claro que con este personaje tiene que venir así al Falla. "Es lo que me pide la gente, y si no se lo damos le falta algo a la chirigota", decía el autor en relación al momento interpretativo de su personaje, que este año es el más desgraciado de todo el teatro.

Y es que su entrada ha supuesto un cambio en la escenografía y la interpretación de todo su repertorio, entrando en el personaje con la broma de que las cortinas no abren, por lo que han cantado al filo del escenario, por delante del enorme telón rojo, y todas las luces encendidas. "Teníamos la incertidumbre de si podía cortar el rollo, pero la gente lo ha entendido perfectamente", asegura tras confesar que lo han ensayado mucho y que se ha estudiado las normas para no salir con otro sinsabor como el de la publicidad en preliminares.

Pero Antoñito sabe de qué va el tema, "de que esto es un concurso de letras, que ya se sabe que es lo más importante, porque la presentación y el popurrí ya se ha escuchado, así que entren las letras así de bien y conectar con la gente nos pone muy contentos. Lo demás (la parte más efectista e interpretativa), "para lo que mi grupo se une al carro y nos acompaña de forma bestial" es para divertir, "para dar un toque de humor más específico, para que la gente se lo pase bien y nosotros también, pero sabemos a lo que venimos".

De hecho, uno de los pasodobles con lo que concursan ha reivindicado su propio estilo y el de todos sus compañeros, "creemos que Manolín Santander revienta el teatro con su pasodoble, y que el Sheriff viene y tan solo verlo es una virguería, y Vera Luque también lo revienta con seis cuplés, porque cada uno tiene su estilo y sus cosas, y hay que aceptarlo. Cada uno puede hacer reír de la manera que quiera, sin el fanatismo de que un pasodoble no puede hacer reír, como el Selu, ¿cómo que no?".

Un pase que les ha resultado redondo "y con el que hemos salido muy felices".